NEOČEKIVANI PAD
Popularna destinacija prvi put u pet godina bilježi pad broja turista, evo što je glavni razlog
Nakon nekoliko godina turističkog procvata i rekordnog broja posjetitelja, Japan je u prvoj polovini 2026. zabilježio pad dolazaka stranih turista, ponajprije zbog znatno manjeg broja posjetitelja iz Kine.
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U prvoj polovini 2026. Japan je posjetilo oko 21,1 milijun stranih turista, što je dva posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Riječ je o prvom padu broja stranih posjetitelja u posljednjih pet godina, što je privuklo pozornost turističkog sektora.
Glavni razlog pada je znatno manji broj dolazaka iz Kine. Kineska vlada, zbog diplomatskog spora s Japanom oko Tajvana, svojim je građanima preporučila da ne putuju u tu zemlju. Posljedično, broj kineskih turista u prvih šest mjeseci pao je za 56,4 posto, na približno 2,06 milijuna.
Pad je bio još izraženiji u lipnju, kada je Japan posjetilo 57,3 posto manje kineskih turista nego u istom mjesecu godinu ranije, piše SoraNews24.
Manjak kineskih turista nadoknađuju posjetitelji iz drugih zemalja
Dio gubitka nadoknadili su turisti iz drugih azijskih zemalja. U prvoj polovini godine iz Južne Koreje u Japan je stiglo oko 5,68 milijuna posjetitelja, što je 18,6 posto više nego lani.
Tajvan je s približno 3,97 milijuna dolazaka i rastom od 20,9 posto zauzeo drugo mjesto, pretekavši Kinu. Rekordan broj posjetitelja iz Sjedinjenih Američkih Država zabilježen je i u lipnju.
Turisti troše više unatoč manjem broju dolazaka
Iako je ukupan broj stranih posjetitelja pao, njihova potrošnja nije se smanjila. Naprotiv, između travnja i lipnja strani turisti u Japanu potrošili su oko 2,51 bilijun jena, što je 0,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.
Pritom je prosječna potrošnja po turistu porasla za 3,3 posto. Zbog toga aktualni podaci ne upućuju nužno na to da Japan gubi privlačnost među putnicima. Prije svega, mijenja se struktura zemalja iz kojih dolaze njegovi posjetitelji.
Za japanski turizam bit će važno hoće li se pad nastaviti. Sadašnja situacija, međutim, već upozorava na rizike prevelike ovisnosti o jednom tržištu jer diplomatske napetosti s pojedinom državom mogu imati posljedice za cijeli turistički sektor.
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