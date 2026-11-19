Glavni razlog pada je znatno manji broj dolazaka iz Kine. Kineska vlada, zbog diplomatskog spora s Japanom oko Tajvana, svojim je građanima preporučila da ne putuju u tu zemlju. Posljedično, broj kineskih turista u prvih šest mjeseci pao je za 56,4 posto, na približno 2,06 milijuna.