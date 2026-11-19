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Izašao GTA VI, a MVEP iskoristio globalnu pomamu za promociju hrvatskog gaminga
Najskuplja videoigra u povijesti, dugoočekivani Grand Theft Auto VI, objavljena je u četvrtak na svjetskom tržištu, a tu je prigodu iskoristio i MVEP za promociju hrvatske industrije videoigara.
Izlazak dugo iščekivanog GTA VI ponovno je u fokus stavio globalnu industriju videoigara, čiji ekonomski, kulturni i tehnološki utjecaj nadilazi granice zabave.
Na globalni interes za videoigre nadovezalo se i hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koje je na društvenim mrežama, uz vizuale koji podsjećaju na GTA, istaknulo potencijal domaće gaming industrije i njezinu ulogu u gospodarskoj diplomaciji.
„Svijet govori o gamingu – a Hrvatska ima mnogo toga za ponuditi!”, poručilo je Ministarstvo, ističući domaću industriju videoigara i njezin potencijal za razvoj, stvaranje i izvoz digitalnih proizvoda.
„Ovdje se videoigre ne igraju samo. One se stvaraju, razvijaju i izvoze u svijet”, navelo je Ministarstvo, ističući domaće studije koji stvaraju digitalne proizvode za međunarodno tržište, privlače investicije te predstavljaju hrvatsku kreativnost, inovativnost i IT talent.
Novska kao središte razvoja domaćeg gaminga
Među potencijalima domaće industrije MVEP ističe razvoj i izvoz digitalnih proizvoda, privlačenje međunarodnih ulaganja te promociju hrvatskih tehnoloških i kreativnih kapaciteta.
Posebno je istaknuta Novska, u kojoj djeluje PISMO Gaming inkubator, usmjeren na poticanje nove generacije developera i poduzetnika u industriji videoigara.
Gaming industrija tako postaje i instrument gospodarske diplomacije, putem koje države promoviraju svoje poslovne i tehnološke potencijale, privlače investitore i jačaju međunarodnu prepoznatljivost. Videoigre predstavljaju izvozni proizvod koji može dosegnuti globalno tržište, a razvoj industrije otvara prilike i za manje zemlje s kvalitetnim kadrom i konkurentnim studijima.
GTA VI ruši rekorde i postaje globalni fenomen
Razmjere industrije najbolje pokazuje upravo Grand Theft Auto VI, u čiju je produkciju tijekom 13 godina razvoja, prema procjenama, uloženo najmanje milijardu dolara. Novi naslov studija Rockstar Games, koji je dio kompanije Take-Two Interactive, jedan je od najiščekivanijih u povijesti videoigara, a mogao bi svojem izdavaču donijeti milijarde dolara prihoda.
GTA VI je nakon izlaska ostvario iznimno visoke ocjene kritičara i brzo se probio na vrh Metacriticove ljestvice najbolje ocijenjenih igara, s ocjenom 99, kakvu ima još samo Nintendov klasik The Legend of Zelda: Ocarina of Time iz 1998. godine.
Izlazak igre pretvorio se u globalni događaj
Globalno lansiranje pratilo je veliko zanimanje igrača, organizirana odbrojavanja, zabave i događaji u brojnim gradovima.
U Sydneyju su igrači čekali ponoć kako bi među prvima zaigrali novi naslov, dok su u Londonu organizirana okupljanja povodom izlaska. U Miamiju, gradu koji je poslužio kao inspiracija za fiktivni Vice City, košarkaška momčad Miami Heat obilježila je izlazak igre tematskom utakmicom protiv Milwaukee Bucksa, uz ružičaste i plave neonske detalje na parketu i u dvorani.
Zbog izlaska igre neke su svjetske kompanije zaposlenicima dale plaćeni slobodan dan, piše Reuters, a mnogi su, pak, kriomice izostali s posla. Takvi primjeri pokazuju da izlazak velikih gaming naslova danas može postati globalni događaj koji okuplja milijune ljudi istodobno, stvarajući zajedničko iskustvo usporedivo s velikim filmskim ili sportskim događajima.
Franšiza koja već desetljećima privlači milijune igrača
Franšiza Grand Theft Auto, koja postoji od 1997., tijekom godina prerasla je okvire klasične videoigre i postala jedan od najuspješnijih zabavnih proizvoda na svijetu. Njezini naslovi kombiniraju kriminalističku priču, vožnju, otvoreni svijet i satirični prikaz američke kulture, a novi nastavak radnju smješta u fiktivni Vice City, inspiriran Miamijem, i saveznu državu Leonida, zamišljenu prema Floridi.
Analitička tvrtka Sensor Tower procijenila je da je dosad prodano više od 17 milijuna primjeraka igre, u vrijednosti većoj od 1,65 milijardi dolara.
Gaming industrija donosi zaradu i drugim sektorima
Osim izravne prodaje igre, njezin izlazak mogao bi potaknuti potrošnju na konzole, dodatni prostor za pohranu, opremu i druge proizvode, kao i usluge dostave hrane, dok pojedini analitičari upozoravaju i na mogući pad produktivnosti zbog igrača koji će vrijeme provoditi uz igru.
Industrija videoigara danas obuhvaća razvoj softvera, animaciju, dizajn, glazbu, marketing i brojne druge specijalizirane djelatnosti. Videoigre su jedan od proizvoda kreativne ekonomije koji se može plasirati na međunarodno tržište bez klasičnih geografskih ograničenja, zbog čega predstavljaju priliku i za manje zemlje koje raspolažu kvalitetnim kadrom i konkurentnim studijima.
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