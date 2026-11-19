U Sydneyju su igrači čekali ponoć kako bi među prvima zaigrali novi naslov, dok su u Londonu organizirana okupljanja povodom izlaska. U Miamiju, gradu koji je poslužio kao inspiracija za fiktivni Vice City, košarkaška momčad Miami Heat obilježila je izlazak igre tematskom utakmicom protiv Milwaukee Bucksa, uz ružičaste i plave neonske detalje na parketu i u dvorani.