Sandra Simunovic/PIXSELL

Maloljetnik koji je obavljao učeničku praksu u jednom poduzeću na području Sesveta teško je ozlijeđen u četvrtak kada je preko njegove noge prešao radni stroj kojim je upravljao 26-godišnji zaposlenik, izvijestila je zagrebačka policija u petak.

Podijeli

Oglas

Nesreća se dogodila oko 11,30 sati na pristupnom putu poduzeća, tijekom izvođenja zemljanih radova.

Ozlijeđenom mladiću liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata.