Sesvete
Maloljetnik teško ozlijeđen za vrijeme učeničke prakse, obaviješten Državni inspektorat
Maloljetnik koji je obavljao učeničku praksu u jednom poduzeću na području Sesveta teško je ozlijeđen u četvrtak kada je preko njegove noge prešao radni stroj kojim je upravljao 26-godišnji zaposlenik, izvijestila je zagrebačka policija u petak.
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Nesreća se dogodila oko 11,30 sati na pristupnom putu poduzeća, tijekom izvođenja zemljanih radova.
Ozlijeđenom mladiću liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata.
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