Sabor kao krčma

Kada je ovoga tjedna premijer Andrej Plenković u Saboru podnosio izvješće o stanju nacije, i kada se nakon toga raspravljalo o opozivu Vlade na inicijativu SDP-a, još više se razotkrilo urušavanje tog najvišeg doma. Verbalna paljba s obje strane sabornice, dramatski izlazak lijeve oporbe u trenucima dok se Plenković hvastao rezultatima svoje Vlade, egzibicionističko okretanje leđa mostovaca premijeru, a na koncu i "umiranje" od smijeha Plenkovića i nazočnih mu ministara i ministrica na dobro zamišljeno, ali loše izvedeno izlaganje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. Od premijerskih vremena Sanadera, potom i Milanovića pa do trajuće Plenkovićeve dekade, Sabor je malo-pomalo bivao pretvaran u sporedni politički kolosijek i pokretnu traku za štancanje zakona - automatizirani proces bez puno kreativnih intervencija.