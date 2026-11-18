francuska platforma
AI glazba preplavila servis za streamanje glazbe: Deezer uvodi nova pravila
Francuska platforma za streaming glazbe Deezer sljedećeg će mjeseca uvesti novu značajku koja će korisnicima omogućiti uklanjanje pjesama u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom iz rezultata pretraživanja.
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Odluka dolazi nakon što je istraživanje pokazalo da 80 posto korisnika smatra kako takve pjesme trebaju biti jasno označene, izjavio je u ponedjeljak za Reuters izvršni direktor Deezera Alexis Lanternier.
Nova značajka neće se odnositi na pjesme nastale uz djelomičnu pomoć umjetne inteligencije, za koje Lanternier kaže da ih je i dalje teže prepoznati. Deezer već isključuje pjesme u potpunosti generirane umjetnom inteligencijom iz preporuka, popisa za reprodukciju i glazbenih ljestvica, piše Reuters.
Glazba generirana umjetnom inteligencijom sve je prisutnija na streaming platformama. Deezer trenutačno svakodnevno zaprima gotovo 90.000 pjesama u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom, što čini više od polovice svih pjesama koje se dnevno učitavaju na platformu. Prije godinu dana taj je broj iznosio oko 50.000.
Istraživanje koje je za Deezer provela agencija Ipsos na uzorku od 9000 odraslih osoba u osam zemalja pokazalo je da 72 posto korisnika glazbenih streaming servisa želi znati kada im platforma preporučuje pjesme generirane umjetnom inteligencijom.
Istraživanje je također otkrilo raskorak između percepcije korisnika i stvarnog stanja. Dok je 74 posto korisnika streaming servisa vjerovalo da na svojim popisima za reprodukciju nema pjesama u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom, Deezer navodi da su interni podaci za više od 53.000 pretplatnika koji su se pridružili platformi u listopadu pokazali kako je njih 57 posto već imalo barem jednu takvu pjesmu u svojoj glazbenoj zbirci.
Ti se podaci odnose isključivo na nove pretplatnike koji su prešli s drugih servisa.
Lanternier je također istaknuo da slušatelji kojima se sviđaju pjesme generirane umjetnom inteligencijom razvijaju slabiju povezanost s izvođačima koji stoje iza njih.
„Slušat će te pjesme i ponovno ih reproducirati kao i bilo koju drugu pjesmu, ako im se sviđaju”, rekao je. „Ali povezanost s izvođačima generiranima umjetnom inteligencijom znatno je slabija.”
Deezer smatra da bi se reprodukcije glazbe generirane umjetnom inteligencijom i dalje trebale plaćati.
„Smatramo da takva glazba donosi vrijednost korisnicima”, rekao je Lanternier. „Ako je korisnici žele slušati, njezina reprodukcija mora biti plaćena kako bi ostala dostupna na platformi.”
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