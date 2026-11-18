Istraživanje je također otkrilo raskorak između percepcije korisnika i stvarnog stanja. Dok je 74 posto korisnika streaming servisa vjerovalo da na svojim popisima za reprodukciju nema pjesama u potpunosti generiranih umjetnom inteligencijom, Deezer navodi da su interni podaci za više od 53.000 pretplatnika koji su se pridružili platformi u listopadu pokazali kako je njih 57 posto već imalo barem jednu takvu pjesmu u svojoj glazbenoj zbirci.