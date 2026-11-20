Pravo na božićnicu imaju svi radnici, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, neovisno o tome kakve je poslovne rezultate ostvarila tvrtka. Puni iznos dobit će oni koji su cijelu godinu radili kod istog poslodavca na puno radno vrijeme, dok oni s kraćim radnim stažem u toj godini ili nepunim radnim vremenom ostvaruju pravo na razmjeran dio, prenosi Klix.ba.