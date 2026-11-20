zakonska obveza
Susjedi ne štede na radnicima: Božićnica narasla za više od 100 eura
Svi zaposleni u Sloveniji uskoro mogu očekivati podebljanje kućnog budžeta uoči blagdana. Tamošnji poslodavci imaju zakonsku obvezu radnicima najkasnije do petka, 18. prosinca, isplatiti zimski regres, u javnosti poznatiji kao božićnica. Puni iznos ove godine iznosi 740,94 eura, što je čak 102 eura više u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 638,86 eura.
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Pravo na ovu isplatu regulirano je Zakonom o pravu na zimski regres koji je na snazi od studenog prošle godine. Visina regresa izravno je vezana uz minimalnu bruto plaću u Sloveniji te iznosi njezinu polovicu. S obzirom na to da je ovogodišnji minimalac 1.481,88 eura, radnicima pripada točno polovica tog iznosa.
Isključivo u novcu, bez bonova
Pravo na božićnicu imaju svi radnici, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, neovisno o tome kakve je poslovne rezultate ostvarila tvrtka. Puni iznos dobit će oni koji su cijelu godinu radili kod istog poslodavca na puno radno vrijeme, dok oni s kraćim radnim stažem u toj godini ili nepunim radnim vremenom ostvaruju pravo na razmjeran dio, prenosi Klix.ba.
Zakon je pritom vrlo jasan – regres se mora isplatiti isključivo u novcu, pa ga poslodavci ne smiju zamijeniti poklon-bonovima ili paketima proizvoda. Do zakonom propisanog iznosa isplata je u potpunosti oslobođena poreza na dohodak i doprinosa.
Slovensko Ministarstvo financija već je krajem listopada uputilo smjernice općinama, kojima će država refundirati 60 posto troškova za zaposlenike u općinskim upravama i javnim ustanovama. Ova se mjera odnosi isključivo na osobe u radnom odnosu, a ne na sve građane.
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