Vozači će za to vrijeme nailaziti na zatvorene trake. Za radove uz rub kolnika u pravilu se zatvara zaustavna traka, a za radove u razdjelnom pojasu pretjecajna traka u oba smjera. Radovi se mogu izvoditi danju i noću, i vikendom i blagdanom, a tijekom turističke sezone mogu se ograničiti.