47 kilometara
Veliki radovi na dionici Lipovljani-Nova Gradiška: Stižu nove ograde, očekuju se zatvaranja traka
Hrvatske autoceste (HAC) zaprimile su četiri ponude za zamjenu zaštitne odbojne ograde na 47 kilometara autoceste od Zagreba prema Lipovcu, između čvorova Lipovljani i Nova Gradiška, a najniža je otprilike za četvrtinu ispod procjene od 12,9 milijuna eura bez PDV-a.
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Ponude su otvorene u petak, a zapisnik o otvaranju objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Prema podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dionica od Lipovljana do Nove Gradiške ima loše sigurnosne pokazatelje. Zato HAC ograde na dionici usklađuje s važećim propisima i europskim normama, a postavit će više od 170 kilometara nove čelične i betonske ograde uz oba ruba kolnika i u razdjelnom pojasu. Cilj je smanjiti broj poginulih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama.
Najnižu ponudu, 9,3 milijuna eura bez PDV-a, dala je zajednica ponuditelja Signalinea iz Bakra i TIM Topusko, a najvišu, 10,7 milijuna eura, splitski Prvi treptač. Ponude su predale i zajednica Pismorad i Signalizacija HR te zajednica Fracasso Production i Fracasso Deutschland. HAC sada pregledava i ocjenjuje ponude, a radovi će trajati 18 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.
Vozači će za to vrijeme nailaziti na zatvorene trake. Za radove uz rub kolnika u pravilu se zatvara zaustavna traka, a za radove u razdjelnom pojasu pretjecajna traka u oba smjera. Radovi se mogu izvoditi danju i noću, i vikendom i blagdanom, a tijekom turističke sezone mogu se ograničiti.
Projekt se sa 85 posto sufinancira iz europskog Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).
To je drugi natječaj za iste radove. Prvi je HAC raspisao 2024. godine, ali je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nakon žalbe jednog ponuditelja poništila odluku o odabiru izvođača, a HAC je u ožujku poništio cijeli postupak.
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