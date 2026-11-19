korak prema naprijed
Za tri horoskopska znaka konačno stižu napredak u karijeri i financijski uspjeh
Sunce u Škorpionu 17. studenoga tvorilo je kvadrat s Mjesecom u Vodenjaku, što određenim horoskopskim znakovima daje poticaj koji im je potreban da naprave korak naprijed.
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Blizanci
Astrolozi poručuju da biste se, ako povučete pogrešan potez, mogli naći u ozbiljnim problemima. Upravo ćete se tada trgnuti i u potpunosti izbjeći takav scenarij. Sunce u Škorpionu, u području vaših svakodnevnih navika, stavlja vas pod pritisak da donesete odluku, prenosi Nova.rs.
To je posebno ironično za vas jer vam donošenje odluka ponekad teško pada upravo zato što ste toliko dobri u sagledavanju različitih mogućnosti. Međutim, Mjesec u Vodenjaku potiče vas da pokušate nešto malo drukčije i jednostavno se prepustite onome što vam se čini ispravnim.
Očekujte da ćete se u nadolazećem razdoblju naći u situaciji koja će vam pokazati da je sve što trebate učiniti zapravo reći „da” pravoj prilici. Pred vama se otvaraju vrata koja vode prema vrlo uspješnom razdoblju obilježenom blagostanjem, piše Your Tango.
Lav
Upravo ste prošli kroz vrlo izazovan astrološki tranzit. Ipak, upravo bi vam to moglo donijeti jednu od najvećih prilika ove godine. Vaš je adut kvadrat Sunca i Mjeseca, koji vas navodi da dobro razmislite prije nego što nešto poduzmete.
Ovo je upravo razdoblje u kojem ste u iskušenju da napravite pogrešan potez jer vas energija fiksnih znakova čini još tvrdoglavijima nego inače. Ipak, uspijevate se zaustaviti i najprije dobro razmisliti.
Upravo tada stvari se počinju mijenjati. Ako budete vjerovali svojoj intuiciji i ostali strpljivi, otvorit ćete vrata novim prilikama. Tako ćete doći do najboljega što vam se može ponuditi.
Jarac
Kako biste privukli novu i obećavajuću priliku, potrebno je da ipak malo preispitate svoju intuiciju. Mjesec u Vodenjaku čini vas impulzivnijima nego inače. Na dobrom ste putu i pred vama je nešto obećavajuće. Ipak, važno je da zastanete i zapitate se je li to doista pravi smjer.
Srećom, Sunce u Škorpionu daje vam dovoljno razboritosti da zastanete, odvojite vrijeme i doista dobro sagledate sve mogućnosti. Pokazat će se da se uvijek isplati uložiti malo dodatnog truda. To znate bolje od bilo koga.
Iz prethodnih iskustava naučili ste da se strpljenje uglavnom pokaže kao pravi izbor, a sada vam upravo to pravilo donosi značajnu korist. Diskrecija i promišljeno donošenje odluka idu ruku pod ruku.
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