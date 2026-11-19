Kako biste privukli novu i obećavajuću priliku, potrebno je da ipak malo preispitate svoju intuiciju. Mjesec u Vodenjaku čini vas impulzivnijima nego inače. Na dobrom ste putu i pred vama je nešto obećavajuće. Ipak, važno je da zastanete i zapitate se je li to doista pravi smjer.