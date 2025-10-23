Podjele među državama i dalje su jasne. Francuska i Poljska bile su sklonije trajnom ljetnom vremenu, smatrajući da dulji dan pozitivno utječe na gospodarstvo i raspoloženje građana. S druge strane, Finska i Nizozemska zalažu se za zimsko računanje vremena, pozivajući se na prirodni ritam svjetla i mraka koji, kako tvrde, bolje odgovara biološkom satu čovjeka.