Uz samo nekoliko sastojaka pripremite najukusniji niskokalorični kruh

U posudi pomiješajte žumanjke i krem sir pa sve zajedno umutite. U drugoj posudi pomiješajte prašak za pecivo i bjelanjke. Bjelanjke i prašak za pecivo umutite mikserom. Dodajte smjesu sa žumanjcima, zatim pažljivo ulijte da se bjelanjci ne spljošte. Oblikujte tijesto u male kuglice na limu obloženom papirom za pečenje. Nakon 20-25 minuta lepinje bi trebale biti zlatno-smeđe i spremne za jelo.