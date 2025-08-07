Uz samo nekoliko sastojaka pripremite najukusniji niskokalorični kruh

Velik dio hrane koja se svakodnevno konzumira sadrži ugljikohidrate, a ako pokušavate smršavjeti, smanjenje unosa ugljikohidrata može biti pametan potez.
Shodno tome, preporučuje se jesti niskokalorični kruh.
Ovaj kruh priprema se na jednostavan način, od samo nekoliko sastojaka.
Potrebni sastojci:
200 grama krem sira, tri jaja i prašak za pecivo
Priprema:
U posudi pomiješajte žumanjke i krem sir pa sve zajedno umutite. U drugoj posudi pomiješajte prašak za pecivo i bjelanjke. Bjelanjke i prašak za pecivo umutite mikserom. Dodajte smjesu sa žumanjcima, zatim pažljivo ulijte da se bjelanjci ne spljošte. Oblikujte tijesto u male kuglice na limu obloženom papirom za pečenje. Nakon 20-25 minuta lepinje bi trebale biti zlatno-smeđe i spremne za jelo.
Potrebno ih je ostaviti da se ohlade. Od njih možete pripremiti sendvič s niskim udjelom ugljikohidrata, s dodacima i salatama koje najviše volite.
Od smjese možete dobiti oko šest do osam kriški, ovisno o veličini. Jedna kriška kruha ima oko 36 kalorija, piše klix.ba.
