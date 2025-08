Zbog opasnog virusa na snazi mjere kao u doba korone, uključeni i dronovi: Broj zaraženih prešao sedam tisuća

Većina pacijenata oporavi se unutar tjedan dana, no kod osjetljivijih osoba – novorođenčadi, starijih i kroničnih bolesnika – bolest može imati teži tijek. Ne postoji specifičan lijek za virus, ali smrtnost je iznimno rijetka. Virus chikungunya prvi put je otkriven 1952. godine u Tanzaniji, a danas je prisutan u više od 110 zemalja. Iako je relativno čest u južnoj i jugoistočnoj Aziji te Africi, u Kini je do sada bio gotovo nepoznat. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) naglašava da je najbolji način borbe protiv virusa uklanjanje izvora stajaće vode kako bi se spriječilo razmnožavanje komaraca koji ga prenose.