Što nam zapravo govori plač beba – i zašto je "majčinski instinkt" mit

Druga, i hitnija, informacija je dinamička: razina uznemirenosti. To je najvažnija poruka kodirana u plaču, a prenosi se ne toliko visinom tona ili glasnoćom, koliko kvalitetom koju zovemo “akustička hrapavost”. Plač obične nelagode, primjerice kad je bebi malo hladno nakon kupanja, relativno je harmoničan i “melodičan”. Glasnice vibriraju pravilno i stabilno. No plač prave boli, kakav su znanstvenici snimali tijekom rutinskih cijepljenja, dramatično je drugačiji. On postaje kaotičan, hrapav i “strugav”. Razlog je taj što stres boli navodi bebu da snažnije potiskuje zrak kroz glasnice, pa one vibriraju neorganizirano, nelinearno. Zamislite razliku između čistog tona flaute i oštrog, kaotičnog zvuka kad u nju puhnete prejako. Ta hrapavost – skup akustičkih pojava, uključujući kaos i nagle skokove frekvencije – univerzalan je i nedvosmislen signal visoke uznemirenosti.