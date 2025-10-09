Saudijska Arabija pronašla zamjenu za naftu: Ovaj metal postaje njen ekonomski temelj

Pozitivni rezultati bušenja u području Uruq South, koje se prostire stotinu kilometara južno od Mansourah Massaraha, pokazali su geološke sličnosti s postojećim rudnikom. Uzorci prikupljeni na različitim lokacijama ukazali su na visokokvalitetne naslage zlata s koncentracijama od 10,4 grama po toni i 20,6 grama po toni na dvije nasumične točke u blizini rudnika. Kao odgovor na te nalaze, Maaden planira dodatno intenzivirati bušačke aktivnosti, prenosi Times of India.