OTKRIVEN RUDNIK
Saudijska Arabija pronašla zamjenu za naftu: Ovaj metal postaje njen ekonomski temelj
Saudijska Arabija objavila je otkriće značajnog zlatnog resursa unutar kraljevine, navodeći kako su bogata nalazišta zlata otkrivena duž pojasa od stotinu kilometara južno od postojećeg rudnika Mansourah Massarah u guvernoratu Al Khurmah, u regiji Meka.
Saudijska rudarska kompanija Maaden potvrdila je da je identificirala nekoliko novih nalazišta zlata, što ukazuje na mogućnost proširenja rudarskih aktivnosti u tom području. Ovo otkriće predstavlja prvi konkretan rezultat sveobuhvatnog istraživačkog programa koji je Maaden pokrenuo 2022. s ciljem uspostave nove proizvodne linije za plemenite metale.
Pozitivni rezultati bušenja u području Uruq South, koje se prostire stotinu kilometara južno od Mansourah Massaraha, pokazali su geološke sličnosti s postojećim rudnikom. Uzorci prikupljeni na različitim lokacijama ukazali su na visokokvalitetne naslage zlata s koncentracijama od 10,4 grama po toni i 20,6 grama po toni na dvije nasumične točke u blizini rudnika. Kao odgovor na te nalaze, Maaden planira dodatno intenzivirati bušačke aktivnosti, prenosi Times of India.
Istraživanja kompanije proširuju se i na područja Jabal al-Ghadara i Bir al-Tawila, smještena 25 kilometara sjeverno od Mansourah Massaraha. Pozitivni rezultati bušenja na tim lokacijama ukazuju na mogućnost postojanja zlatonosnog pojasa dužine do 125 kilometara, što otvara priliku za razvoj jednog od najvećih rudarskih područja u Saudijskoj Arabiji.
Nalazi s terena pokazuju da se zlatni resurs prostire ne samo u dubinu, već i duž pojasa, što otvara mogućnosti za proširenje rudnih rezervi i potencijalno produljenje radnog vijeka rudnika kroz podzemni razvoj. Krajem 2023. rudnik Mansourah Massarah prijavio je gotovo sedam milijuna unci zlata, što odgovara oko 218 metričkih tona, te godišnji proizvodni kapacitet od 250.000 unci, odnosno približno 7,8 metričkih tona zlata.
Izvršni direktor Maadena, Robert Wil, izjavio je da bi ova otkrića mogla postati središte sljedeće svjetske "zlatne groznice" i ključni element strategije rasta kompanije. Naglasio je važnost novootkrivenih nalazišta u iskorištavanju neiskorištenih mineralnih resursa Saudijske Arabije, u skladu s nacionalnim planom Vizija 2030, kojim se rudarstvo želi pozicionirati kao jedan od stupova saudijskog gospodarstva.
Maaden, u kojem 67 posto vlasništva drži Javni investicijski fond (PIF), suvereni fond bogatstva kraljevine, ima ključnu ulogu u razvoju rudarskog sektora zemlje. Rudnik Mansourah Massarah, najnoviji i tehnološki najnapredniji u Saudijskoj Arabiji, proizveo je 11.982 unce zlata, što odgovara oko 373 kilograma zlata tijekom 2022.
Ovaj rudnik koristi najmodernije tehnologije u rudarstvu, preradi i očuvanju okoliša, čime se pozicionirao u sam vrh saudijskih nacionalnih rudarskih napora i učvrstio ulogu zemlje kao rastućeg igrača u globalnoj industriji plemenitih metala.
