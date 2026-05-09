Vodikov peroksid: Koristi se za čišćenje, ali s dozom opreza - može izazvati rane
Vodikov peroksid ili hidrogen je zapravo bezbojna tekućina formule H2O2. Upravo zbog tog dodatka kisika se ova tekućina koristi za čišćenje i dezinfekciju predmeta. Osim za dezinfekciju, koristi se i za izbjeljivanje stvari. Ipak, treba paziti da ne dolazi u doticaj s kožom jer može izazvati rane.
Od davnina se vodikov peroksid koristi kao sredstvo za dezinfekciju predmeta. Može se koristiti za čišćenje kupaonice, hladnjaka ili bilo kojih površina.
S druge strane, treba se koristiti s oprezom kako ne bi došlo do rana na koži.
Vodikov peroksid i čišćenje
Osim što se može čistiti raznim sredstvima ili alkoholom, još jedan pomoćnik u čišćenju je i vodikov peroksid. On služi za ubijanje bakterija i drugih štetnika, a koristi se tako da se razrijedi s vodom, najčešće u omjeru pola vode, pola peroksida.
Vodikov peroksid se koristi za čišćenje:
- daski za rezanje
- ogledala
- hladnjaka
- zahoda
- igrački
- kanti za smeće
S njime se čisti vrlo jednostavno. Samo se pošprica određena površina i potom se nakon otprilike pet minuta ili manje površina ispere. Kod osjetljivijih površina se otopina pošprica i odmah ispere pomoću spužvice.
Za što se još koristi vodikov peroksid?
Osim za čišćenje, vodikov peroksid će biti odličan za uklanjanje mrlja ili za izbjeljivanje površina. Tako se može koristiti i za mrlje na bijeloj odjeći pri čemu se odjeća ostavi oko pola sata u vodi s jednim čepom peroksida.
Može se koristiti i kao pomoć kod natečenih desni kada je razrijeđen s vodom i u koncentraciji od tri posto. Ovdje je bitno da se ne koristi prečesto kako ne bi došlo do rana. Koristi se i kod bojenja kose, odnosno za sijedu kosu.
Osim toga, s njime se mogu oprati tave ili lonci, pri čemu će u kombinaciji sa sodom bikarbonom djelovati dezinfekcijski i izblijedit će okorjele dijelove. Njime se mogu detaljno oprati povrće i voće od pesticida pri čemu se u punu zdjelu vode doda oko 60 mililitara peroksida.
Na što treba paziti kod vodikovog peroksida?
Prije svega, treba izbjegavati doticaj peroksida s kožom jer može doći do iritacije ili rana.
Zato se dok se s njime čisti trebaju koristiti rukavice.
Jednako tako, treba paziti da se ne udiše izravno i da je prostorija u kojoj se koristi provjetrena. U suprotnome može doći do problema s disanjem, sinusima, kratkoćom daha i osjećaja pritiska u prsima.
Druga stvar na koju treba paziti je da bude daleko od dohvata djece i životinja jer može biti otrovan kada se proguta i jer će izazvati više problema kod djece nego kod odraslih.
Najbolje ga je držati u ormariću u tamnoj staklenci i daleko od izvora svjetlosti.
Gdje kupiti vodikov peroksid?
Ovisno o koncentraciji peroksida, on se može kupiti u ljekarnama u koncentraciji od tri posto. Kada se kupuje u većoj koncentraciji, npr. od 10 posto, onda se nabavlja u specijaliziranim trgovinama kemikalijama ili u online trgovinama.
Cijena će također varirati.
Vodikov peroksid u boci od litre, u koncentraciji od tri posto će koštati između sedam i osam eura. Vodikov perosid od litre u koncentraciji od 10 posto će koštati između šest i osam eura.
Zaključak
Vodikov peroksid je zapravo hidrogen koji se može koristiti za više stvari. Koristi se za dezinfekciju, izbjeljivanje i čišćenje raznih predmeta, a sastojak je i boja za kosu i pojedinih proizvoda. Kod korištenja je potrebno biti posebno oprezan jer može izazvati probleme kod udisanja ili u dodiru s kožom. Treba ga držati dalje od djece i životinja.
