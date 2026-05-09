Oglas

oprezno rukovanje

Vodikov peroksid: Koristi se za čišćenje, ali s dozom opreza - može izazvati rane

author
N1 Info
|
09. svi. 2026. 07:07
Čišćenje
Pixabay / ilustracija

Vodikov peroksid ili hidrogen je zapravo bezbojna tekućina formule H2O2. Upravo zbog tog dodatka kisika se ova tekućina koristi za čišćenje i dezinfekciju predmeta. Osim za dezinfekciju, koristi se i za izbjeljivanje stvari. Ipak, treba paziti da ne dolazi u doticaj s kožom jer može izazvati rane.

Oglas

Od davnina se vodikov peroksid koristi kao sredstvo za dezinfekciju predmeta. Može se koristiti za čišćenje kupaonice, hladnjaka ili bilo kojih površina.

S druge strane, treba se koristiti s oprezom kako ne bi došlo do rana na koži.

Vodikov peroksid i čišćenje

Osim što se može čistiti raznim sredstvima ili alkoholom, još jedan pomoćnik u čišćenju je i vodikov peroksid. On služi za ubijanje bakterija i drugih štetnika, a koristi se tako da se razrijedi s vodom, najčešće u omjeru pola vode, pola peroksida.

Vodikov peroksid se koristi za čišćenje:

  • daski za rezanje
  • ogledala
  • hladnjaka
  • zahoda
  • igrački
  • kanti za smeće

S njime se čisti vrlo jednostavno. Samo se pošprica određena površina i potom se nakon otprilike pet minuta ili manje površina ispere. Kod osjetljivijih površina se otopina pošprica i odmah ispere pomoću spužvice.

Za što se još koristi vodikov peroksid?

Osim za čišćenje, vodikov peroksid će biti odličan za uklanjanje mrlja ili za izbjeljivanje površina. Tako se može koristiti i za mrlje na bijeloj odjeći pri čemu se odjeća ostavi oko pola sata u vodi s jednim čepom peroksida.

Može se koristiti i kao pomoć kod natečenih desni kada je razrijeđen s vodom i u koncentraciji od tri posto. Ovdje je bitno da se ne koristi prečesto kako ne bi došlo do rana. Koristi se i kod bojenja kose, odnosno za sijedu kosu.

Osim toga, s njime se mogu oprati tave ili lonci, pri čemu će u kombinaciji sa sodom bikarbonom djelovati dezinfekcijski i izblijedit će okorjele dijelove. Njime se mogu detaljno oprati povrće i voće od pesticida pri čemu se u punu zdjelu vode doda oko 60 mililitara peroksida.

Na što treba paziti kod vodikovog peroksida?

Prije svega, treba izbjegavati doticaj peroksida s kožom jer može doći do iritacije ili rana.

Zato se dok se s njime čisti trebaju koristiti rukavice.

Jednako tako, treba paziti da se ne udiše izravno i da je prostorija u kojoj se koristi provjetrena. U suprotnome može doći do problema s disanjem, sinusima, kratkoćom daha i osjećaja pritiska u prsima.

Druga stvar na koju treba paziti je da bude daleko od dohvata djece i životinja jer može biti otrovan kada se proguta i jer će izazvati više problema kod djece nego kod odraslih.

Najbolje ga je držati u ormariću u tamnoj staklenci i daleko od izvora svjetlosti.

Gdje kupiti vodikov peroksid?

Ovisno o koncentraciji peroksida, on se može kupiti u ljekarnama u koncentraciji od tri posto. Kada se kupuje u većoj koncentraciji, npr. od 10 posto, onda se nabavlja u specijaliziranim trgovinama kemikalijama ili u online trgovinama.

Cijena će također varirati.

Vodikov peroksid u boci od litre, u koncentraciji od tri posto će koštati između sedam i osam eura. Vodikov perosid od litre u koncentraciji od 10 posto će koštati između šest i osam eura.

Zaključak

Vodikov peroksid je zapravo hidrogen koji se može koristiti za više stvari. Koristi se za dezinfekciju, izbjeljivanje i čišćenje raznih predmeta, a sastojak je i boja za kosu i pojedinih proizvoda. Kod korištenja je potrebno biti posebno oprezan jer može izazvati probleme kod udisanja ili u dodiru s kožom. Treba ga držati dalje od djece i životinja.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
vodikov peroksid čišćenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ