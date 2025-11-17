jednostavan postupak
Žute mrlje u WC školjci nestat će ako ulijte ova dva prirodna sastojka
Žute mrlje u WC školjci mogu izgledati nehigijenski, no prema mišljenju stručnjaka za kupaonice, možete ih lako ukloniti uz pomoć samo dva sastojka iz kuhinje.
U većini slučajeva, one nastaju zbog minerala u vodi iz slavine ili ostataka sredstava za čišćenje koji su reagirali sa zrakom — a ne zbog prljavštine. Prema stručnjacima, brzo rješenje uključuje dva uobičajena kuhinjska sastojka: bijeli ocat i sodu bikarbonu.
Što duže mineralne naslage ostanu, to ih je teže ukloniti. S vremenom mogu zadržavati bakterije i uzrokovati neugodne mirise, piše express.
Kako ukloniti žute mrlje iz WC školjke?
Što vam je potrebno:
- 1 šalica bijelog octa
- 2 do 3 žlice sode bikarbone
Postupak:
Za početak, ulijte otprilike jednu šalicu bijelog octa izravno u WC školjku. Pazite da ocat prekrije stranice, rub i sva zamrljana područja.
Zatim dodajte dvije do tri žlice sode bikarbone u školjku. Smjesa će početi šumiti jer soda reagira s octom — taj proces stvaranja mjehurića pomaže u podizanju prljavštine, naslaga i žutih mrlja s površine.
Ostavite smjesu da djeluje najmanje 10 minuta, a kod tvrdokornih ili starih mrlja i do jednog sata. Što duže ostavite, to će učinak biti bolji.
Nakon što prođe predviđeno vrijeme, temeljito iščetkajte školjku četkom za WC, posebno oko ruba, razine vode i dna školjke, gdje se mrlje najčešće nakupljaju. Zatim pustite vodu kako biste sve isprali, ostavljajući površinu čistom i svježom.
Za posebno tvrdokorne mrlje, ponovite postupak ili ostavite ocat da djeluje preko noći prije ribanja. Redovita tjedna primjena ove metode može pomoći u sprječavanju ponovnog nastanka žutih mrlja i održati vašu WC školjku blistavo bijelom.
