Oglas

jednostavan postupak

Žute mrlje u WC školjci nestat će ako ulijte ova dva prirodna sastojka

author
N1 Hrvatska
|
17. stu. 2025. 06:47
wc, školjka, čišćenje
Unsplash

Žute mrlje u WC školjci mogu izgledati nehigijenski, no prema mišljenju stručnjaka za kupaonice, možete ih lako ukloniti uz pomoć samo dva sastojka iz kuhinje.

Oglas

U većini slučajeva, one nastaju zbog minerala u vodi iz slavine ili ostataka sredstava za čišćenje koji su reagirali sa zrakom — a ne zbog prljavštine. Prema stručnjacima, brzo rješenje uključuje dva uobičajena kuhinjska sastojka: bijeli ocat i sodu bikarbonu.

Što duže mineralne naslage ostanu, to ih je teže ukloniti. S vremenom mogu zadržavati bakterije i uzrokovati neugodne mirise, piše express.

Kako ukloniti žute mrlje iz WC školjke?

Što vam je potrebno:

  • 1 šalica bijelog octa
  • 2 do 3 žlice sode bikarbone

Postupak:

Za početak, ulijte otprilike jednu šalicu bijelog octa izravno u WC školjku. Pazite da ocat prekrije stranice, rub i sva zamrljana područja.

Zatim dodajte dvije do tri žlice sode bikarbone u školjku. Smjesa će početi šumiti jer soda reagira s octom — taj proces stvaranja mjehurića pomaže u podizanju prljavštine, naslaga i žutih mrlja s površine.

Ostavite smjesu da djeluje najmanje 10 minuta, a kod tvrdokornih ili starih mrlja i do jednog sata. Što duže ostavite, to će učinak biti bolji.

Nakon što prođe predviđeno vrijeme, temeljito iščetkajte školjku četkom za WC, posebno oko ruba, razine vode i dna školjke, gdje se mrlje najčešće nakupljaju. Zatim pustite vodu kako biste sve isprali, ostavljajući površinu čistom i svježom.

Za posebno tvrdokorne mrlje, ponovite postupak ili ostavite ocat da djeluje preko noći prije ribanja. Redovita tjedna primjena ove metode može pomoći u sprječavanju ponovnog nastanka žutih mrlja i održati vašu WC školjku blistavo bijelom.

Teme
ocat soda bikarbona wc školjka čišćenje žute mrlje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ