Policija: Dojave o bombama u više splitskih škola bile su lažne

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u splitskim školama bile su lažne, a učenici su se nakon policijskih pregleda prijepodne vratili na nastavu, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Policija je nakon zaprimljenih dojava u petak prijepodne na teren uputila sve raspoložive snage koje su pregledale školske prostore kako bi se utvrdila vjerodostojnost prijetnji.
Pregledi su završeni nešto prije 11 sati, nakon čega su se učenici vratili u učionice.
Policija je izvijestila da je nakon zaprimljenog prijetećeg e-maila istog sadržaja i pošiljatelja, koji je upućen većem broju škola, pregledano ukupno 50 obrazovnih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije te da ni u jednoj nisu pronađena eksplozivna sredstva, zbog čega je utvrđeno da su dojave bile lažne.
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je, odgovarajući na novinarska pitanja, oštro osudio prijetnje školama.
Prema dostupnim informacijama, prijetnje su upućene elektroničkom poštom, a sadržavale su tvrdnje o postavljenim eksplozivnim napravama u školama i najave napada.
"Danas u 12:30 ubijamo hrvatsku djecu i njihove profesore. Split će pamtiti ovaj datum kao dan kada je Hrvatska zanijemila od bola, kada su majke prestale da vrište jer više nisu imale glas, kada su očevi lomili prste o zgradu u kojoj im je dijete ostalo zatrpano", piše u prijetećem emailu upućenom školama.
U poruci se navodi i kako će u školu doći "učenik s crnim rancem". "Dok budete gledali u sat i čekali veliki odmor, zemlja pod vama će jednostavno nestati. Ubijamo ustašku djecu. Ubijamo i njihove profesore. Ne zato što mrzimo njihova imena, nego zato što mrzimo vaš mir", piše u nastavku prijeteće poruke koju prenose mediji.
PROČITAJTE VIŠE
