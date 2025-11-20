upozorenje vlasnicima
Veterinar otkriva sedam simptoma kod ljubimaca tijekom zime koje ne smijete ignorirati
Veterinar je izdao upozorenje vlasnicima da pripaze na sedam simptoma kod kućnih ljubimaca koji bi ove zime mogli upućivati na ozbiljne, po život opasne zdravstvene probleme.
Kako temperature diljem zemlje nastavljaju padati s početkom zime, svi osjećamo hladnoću - a s njom se mogu teško nositi i naši kućni ljubimci.
Stručnjaci iz Mediveta, jednog od vodećih pružatelja veterinarske skrbi, pozivaju vlasnike da pomno prate svoje četveronožne prijatelje tijekom hladnih mjeseci. Od bolesti i ozeblina na šapama do ozbiljnijih stanja poput hipotermije, veterinari upozoravaju da zimsko vrijeme može uzrokovati niz zdravstvenih problema - a rani znakovi često su lako propušteni, piše Express.
Zima donosi posebne izazove
Iako odgovorni vlasnici nastoje svoje ljubimce čuvati i održavati zdravima tijekom cijele godine, zima donosi posebne izazove i opasnosti.
Mnogi tijekom zimskih mjeseci savjete traže na društvenim mrežama, gdje i početnici i stručnjaci rado dijele svoja iskustva i znanja.
Postoji nekoliko znakova upozorenja na koje biste trebali obratiti pozornost kod svog ljubimca tijekom hladnijeg vremena, a koji mogu ukazivati na ozbiljnije probleme:
- Drhtavica
- Pretjerano kihanje
- Curenje nosa
- Stalno suzenje očiju
- Suha ili perutava koža
- Pospanost
- Cvilenje
Simptomi hipotermije kod kućnih ljubimaca
Hipotermija je ozbiljno stanje koje u nekim slučajevima može dovesti i do smrti ljubimca, stoga je važno prepoznati simptome na vrijeme.
Do hipotermije dolazi kada temperatura tijela životinje padne na opasno nisku razinu, što može dovesti do problema koji u konačnici uzrokuju otkazivanje organa.
Čak i blaži slučajevi mogu izazvati komplikacije. Ako sumnjate da bi vaš ljubimac mogao imati hipotermiju, odmah potražite veterinarsku pomoć.
Dodatni znakovi hipotermije:
- Drhtavica (iako može naglo prestati kada temperatura tijela padne na izrazito nisku razinu)
- Blijede usnice i desni
- Niska razina energije
- Gubitak koordinacije
Savjeti veterinara za zimske mjesece
Dr. Rhian Littlehales, direktorica za kliničko upravljanje u Medivetu, podijelila je savjete kako zaštititi kućne ljubimce tijekom hladnog razdoblja.
Ograničite boravak vani
"Iako je važno da ljubimci i dalje izlaze van radi šetnje i obavljanja nužde, neka to bude u kratkim, ali češćim intervalima kako bi se smanjila izloženost hladnoći. Dugotrajan boravak na hladnom može uzrokovati pucanje šapa ili ozebline, pa su kraće šetnje i stalno kretanje od ključne važnosti.“
Provjeravajte šape nakon šetnje
Preporučuje se pregledati šape psa ili mačke nakon povratka izvana i obratiti pozornost na eventualne znakove ozljeda ili nelagode.
Zaleđene površine mogu biti opasne, ali i sredstva za odleđivanje poput cestovne soli i antifriza mogu izazvati kemijske opekline i isušivanje šapa.
Perite šape toplom vodom
Stručnjaci savjetuju da se šape isperu toplom vodom nakon šetnje kako bi se uklonili svi tragovi kemikalija.
"Ove tvari mogu biti opasne ako ih ljubimac proguta - kod mačaka čak i mala količina može uzrokovati otkazivanje bubrega i smrt. Zato spriječite da im dospiju na krzno ili da ih poližu s šapa.“
Ako dođe do kontakta s tim tvarima, šape i krzno treba temeljito oprati toplom vodom i potom osušiti.
Razmotrite korištenje kaputića za ljubimce
Veterinar preporučuje nabavu toplog kaputića, redovito cijepljenje te dodatnu opreznost na zaleđenim površinama zbog rizika od padova, prijeloma ili uganuća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare