Česta pogreška vlasnika: Ovo nikako nemojte raditi kada u dom dovedete štene

U razgovoru za Express Lindsay Arliss, stručnjakinja za ponašanje i dresuru pasa iz dobrotvorne organizacije Woodgreen Pets Charity, otkrila je što treba, a što ne treba raditi kad kući dovodite novo štene.
"Imajte na umu da je vaše štene upravo odvojeno od svega što je poznavalo i da će biti preplavljeno dojmovima, zabrinuto, lako uzbuđeno i lako rastreseno." To može dovesti do tjeskobe zbog odvajanja, "više grickanja nego inače" i češćih nezgoda s obavljanjem nužde. Štencima je potrebna "podrška i utjeha", jer je izgradnja povjerenja najvažnija pri prilagodbi na novo okruženje.
"Pobrinite se da ste svoj dom pripremili za dolazak šteneta prije nego što ga dovedete – da ima krevet, transporter ili ograđen prostor, odgovarajuće igračke i grickalice, posude za hranu i vodu“, savjetovala je Lindsay, piše Express.
"Prije nego što štene dovedete kući, pitajte uzgajivača možete li ostaviti dekicu kod njega, kako biste je kasnije ponijeli sa sobom – poznati miris pomoći će štenetu da se lakše privikne."
Neka spava blizu vas
No, mnogi vlasnici često griješe u jednoj stvari na koju Lindsay posebno upozorava.
"Kada štene prvi put dovedete kući, nemojte ga zatvarati samo u sobu preko noći – vrlo vjerojatno će se uplašiti i plakati tražeći utjehu.
Umjesto toga, dopustite mu da spava blizu vas kako bi se osjećalo sigurno tijekom prvih nekoliko noći.“
Dodala je: "Postavljanje kaveza ili ograđenog prostora pokraj kreveta dobar je način da to učinite. Nemojte ga ignorirati ako plače kad ostane samo – time ga ne podupirete emocionalno.
Budite dosljedni i nježni – nemojte imati prevelika očekivanja od svog šteneta, samo mu dopustite da se smiri i upozna vas.“
Tečajevi za dresuru štenaca također mogu biti sjajna prilika za zbližavanje između vas i vašeg ljubimca.
