Česta pogreška vlasnika: Ovo nikako nemojte raditi kada u dom dovedete štene

"Imajte na umu da je vaše štene upravo odvojeno od svega što je poznavalo i da će biti preplavljeno dojmovima, zabrinuto, lako uzbuđeno i lako rastreseno." To može dovesti do tjeskobe zbog odvajanja, "više grickanja nego inače" i češćih nezgoda s obavljanjem nužde. Štencima je potrebna "podrška i utjeha", jer je izgradnja povjerenja najvažnija pri prilagodbi na novo okruženje.