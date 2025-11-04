Oglas

Izazivate mu stres

Česta pogreška vlasnika: Ovo nikako nemojte raditi kada u dom dovedete štene

author
N1 Info
|
04. stu. 2025. 20:11
Pas
Pixabay/Ilustracija

U razgovoru za Express Lindsay Arliss, stručnjakinja za ponašanje i dresuru pasa iz dobrotvorne organizacije Woodgreen Pets Charity, otkrila je što treba, a što ne treba raditi kad kući dovodite novo štene.

Oglas

"Imajte na umu da je vaše štene upravo odvojeno od svega što je poznavalo i da će biti preplavljeno dojmovima, zabrinuto, lako uzbuđeno i lako rastreseno." To može dovesti do tjeskobe zbog odvajanja, "više grickanja nego inače" i češćih nezgoda s obavljanjem nužde. Štencima je potrebna "podrška i utjeha", jer je izgradnja povjerenja najvažnija pri prilagodbi na novo okruženje.

"Pobrinite se da ste svoj dom pripremili za dolazak šteneta prije nego što ga dovedete – da ima krevet, transporter ili ograđen prostor, odgovarajuće igračke i grickalice, posude za hranu i vodu“, savjetovala je Lindsay, piše Express.

"Prije nego što štene dovedete kući, pitajte uzgajivača možete li ostaviti dekicu kod njega, kako biste je kasnije ponijeli sa sobom – poznati miris pomoći će štenetu da se lakše privikne."

pas, štene, psi
Pexels

Neka spava blizu vas

No, mnogi vlasnici često griješe u jednoj stvari na koju Lindsay posebno upozorava.

"Kada štene prvi put dovedete kući, nemojte ga zatvarati samo u sobu preko noći – vrlo vjerojatno će se uplašiti i plakati tražeći utjehu.

Umjesto toga, dopustite mu da spava blizu vas kako bi se osjećalo sigurno tijekom prvih nekoliko noći.“

Dodala je: "Postavljanje kaveza ili ograđenog prostora pokraj kreveta dobar je način da to učinite. Nemojte ga ignorirati ako plače kad ostane samo – time ga ne podupirete emocionalno.

Budite dosljedni i nježni – nemojte imati prevelika očekivanja od svog šteneta, samo mu dopustite da se smiri i upozna vas.“

Tečajevi za dresuru štenaca također mogu biti sjajna prilika za zbližavanje između vas i vašeg ljubimca.

Teme
Kućni ljubimci psi štenci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ