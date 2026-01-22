Honnold penje Taipei 101
Netflix u subotu uživo prenosi ekstremno opasan, povijesni pothvat: Rizik je ogroman, a svaka greška kobna
Uzdižući se visoko iznad glavnog grada Tajvana s visinom od 1.667 stopa (508 metara), Taipei 101 dominira panoramom grada. Ovaj potresno otporni neboder od čelika i stakla već više od desetljeća zaokuplja maštu profesionalnog penjača Alexa Honnolda. U subotu ujutro popet će se na njega u svom prepoznatljivom free solo stilu — bez užadi i zaštitne opreme. A Netflix će uspon prenositi — uživo.
Najava događaja izazvala je i uzbuđenje i zebnju, kao i zabrinutost zbog etičkih implikacija pokušaja tako visokorizičnog pothvata u prijenosu uživo. Mnogi se pitaju zašto Honnold i dalje želi izvoditi free solo uspone sada kada je oženjen i otac dviju malih djevojčica, piše AP.
Poznat po legendarnom usponu bez užeta na El Capitan u Nacionalnom parku Yosemite, dokumentiranom u filmu „Free Solo“, Honnold je odlučan u namjeri da pomiče granice penjanja diljem svijeta.
„Kada gledaš penjačke ciljeve, tražiš nešto jedinstveno“, rekao je Honnold za Associated Press krajem prošle godine. „Nešto poput El Capitana, koji je daleko veći i ponosniji od svega oko sebe.“
Nešto poput Taipeija 101.
Kako se free solo penje neboder
Honnold neće biti prvi penjač koji se popeo na ovaj neboder, ali bit će prvi koji će to učiniti bez užeta. Francuski penjač popeo se na zgradu na Božić 2004. godine, u sklopu svečanog otvaranja tada najviše zgrade na svijetu. Uspon mu je trajao gotovo četiri sata — gotovo dvostruko dulje nego što je očekivao — dok se borio s ozlijeđenim laktom te jakim vjetrom i kišom.
Honnold, koji trenira mjesecima, ne smatra da će uspon biti posebno težak. Uvježbao je pokrete na samoj zgradi i razgovarao s Robertom u svom penjačkom podcastu.
„Ne mislim da će biti ekstremno“, rekao je Honnold. „Vidjet ćemo. Mislim da je to savršena sredina — dovoljno teško da meni bude zanimljivo, a očito i vrlo atraktivan uspon.“
Zgrada ima 101 kat, a najteži dio čini srednji segment od 64 kata — takozvane „bambusove kutije“ koje zgradi daju prepoznatljiv izgled. Podijeljene su u osam dijelova; svaki ima osam katova strmog, previsnog penjanja, nakon čega slijedi balkon na kojem bi se Honnold mogao odmoriti.
Prijenos „Skyscraper Live“ emitirat će se uz odgodu od 10 sekundi i započet će u petak navečer za gledatelje u SAD-u.
"Svi ti ljudi poznaju Alexa. Vjeruju mu."
James Smith, direktor produkcije iz tvrtke Plimsoll Productions, rekao je da se gotovo odmah nakon prvog razgovora s Honnoldom konzultirao sa savjetnicima za sigurnost. Smith surađuje s grupom za upravljanje rizicima u filmskoj i televizijskoj industriji, Secret Compass, koja je sudjelovala u produkcijama snimanja pingvina na Antarktici i pomogla Chrisu Hemsworthu pri hodanju po dizalici koja se protezala s krova australskog nebodera.
Smith i Honnold moći će komunicirati tijekom cijelog događaja. Kamermani će biti smješteni unutar zgrade, na raznim otvorima i mjestima za moguće povlačenje tijekom uspona, a četiri operatera visokokutnih kamera bit će obješena na užadima.
„Svi ti ljudi poznaju Alexa. Vjeruju mu. Bit će blizu njega tijekom cijelog uspona“, rekao je Smith. „Snimat će nevjerojatne kadrove, ali su tu i kako bi ga nadzirali i, ako dođe do problema, mogli pomoći.“
Angažirani i profesionalni meteorolozi
Produkcija je također angažirala profesionalne meteorologe koji će davati prognoze uoči dana uspona. Trenutačno postoji mala mogućnost slabe kiše ujutro, rekao je Smith. Ako uvjeti budu loši, Honnold se neće penjati.
U svojoj lokalnoj dvorani za penjanje, tajvanski penjač Chin Tzu-hsiang rekao je da je odrastao gledajući prema Taipeiju 101 i pitajući se bi li se mogao popeti na njega. Honnold je među penjačima u Tajvanu poznato ime, a Chin kaže da ima učenike koji penju tek godinu ili dvije i već su uzbuđeni zbog prijenosa. Na temelju Honnoldovih prijašnjih uspona, Chin vjeruje da se dobro pripremio i da neće nepromišljeno riskirati.
„Ako Alex Honnold završi uspon, to je kao da nam pomaže ostvariti naš san“, rekao je Chin.
