Netflix u subotu uživo prenosi ekstremno opasan, povijesni pothvat: Rizik je ogroman, a svaka greška kobna

Honnold neće biti prvi penjač koji se popeo na ovaj neboder, ali bit će prvi koji će to učiniti bez užeta. Francuski penjač popeo se na zgradu na Božić 2004. godine, u sklopu svečanog otvaranja tada najviše zgrade na svijetu. Uspon mu je trajao gotovo četiri sata — gotovo dvostruko dulje nego što je očekivao — dok se borio s ozlijeđenim laktom te jakim vjetrom i kišom.