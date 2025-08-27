"Čujem samo disanje"
Ova bizarna telefonska navika generacije Z dovodi poslodavce do ludila
Pripadnici generacije Z, popularno zvani "zoomeri", opet su uspjeli zbuniti starije generacije. Nakon prigovora da imaju loše manire za stolom i da izbjegavaju pozdraviti kupce, pojavila se nova navika: javljanje na telefon bez izgovaranja klasičnog "halo".
U novom trendu, koji starijima djeluje potpuno nelogično, mladi odgovornost za početak razgovora prebacuju na onoga tko zove, igrajući neku vrstu igre "telefonskog kukavičluka". Umjesto pozdrava, s druge strane linije često se čuje samo – tišina, prenosi danas.rs.
"Čujem samo disanje"
Na ovaj neobičan fenomen nedavno je upozorila jedna rekruterka na društvenoj mreži X. "Nešto što sam primijetila kod generacije Z jest da se mnogi od njih jave na telefon i ne kažu ništa", napisala je.
"Kao da čujem njihovo disanje i pozadinsku buku, ali oni čekaju da ja prva kažem ‘halo’", objasnila je. Ironično, nije se radilo o nenajavljenom pozivu, već o unaprijed dogovorenom razgovoru u terminu koji je kandidat sam odabrao.
Istraživanje potvrdilo priču
Da ovo nije samo anegdota, pokazalo je i istraživanje YouGova provedeno prošle godine, prema kojem jedan od četvero Britanaca u dobi od 18 do 24 godine smatra da je sasvim u redu javiti se na poziv bez ikakvog pozdrava. Starije generacije ovu naviku vide kao izrazito nepristojnu. Primjerice, samo 27 posto osoba od 25 do 34 godine smatra takvo ponašanje prihvatljivim, a taj postotak kod starijih od 45 godina pada na svega 14 posto.
"Svi kažemo ‘halo’ kada se javljamo na telefon. Kao kad otvarate vrata", komentirao je jedan milenijalac na Redditu. "Nije samo stvar pristojnosti – u slučaju telefona to znači da ste prisutni i da ste se javili. Osoba s druge strane vas ne vidi, pa je glasovni znak važan."
Problemi na poslu
Loše telefonske navike postale su jedan od razloga zbog kojih se pripadnici generacije Z teže snalaze u uredskom okruženju, napisala je Pilita Clark u članku za Financial Times. Situacija je otišla toliko daleko da Mary Jane Copps, osnivačica kanadske konzultantske tvrtke The Phone Lady, naplaćuje kompanijama i do 3.100 dolara za obuku „telefonski nepismenih“ mladih zaposlenika.
Zašto vlada telefonska tišina?
Stručnjaci nude više objašnjenja. Za razliku od starijih generacija, zoomeri nisu odrasli uz fiksne telefone i nikada nisu usvojili klasični telefonski bonton koji su roditelji prenosili milenijalcima i generaciji X. Za njih su pozivi često samo smetnja u svijetu u kojem dominiraju poruke i aplikacije.
Jedan od glavnih razloga za šutnju jest – oprez. "Razlog čekanja u tišini je taj što danas postoji mnogo prevara s automatskim pozivima koji čekaju čuti glas", priznao je jedan korisnik Reddita. U eri sofisticiranih prijevara, gdje umjetna inteligencija može klonirati nečiji glas, mladi često čekaju da onaj tko zove prvi progovori kako bi bili sigurni da nije riječ o prijevari ili snimljenoj poruci.
Paradoksalno, drugi je razlog taj što neki pripadnici generacije Z smatraju da je nepristojno nekoga nazvati nenajavljeno. Copps se prisjetila riječi jednog mladića sa svoje radionice:
"Znate, Mary Jane, ako me netko nazove iznenada, to mi govori da on više cijeni svoje vrijeme nego moje, i zato neću razgovarati s njim."
