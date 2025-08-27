Ova bizarna telefonska navika generacije Z dovodi poslodavce do ludila

Da ovo nije samo anegdota, pokazalo je i istraživanje YouGova provedeno prošle godine, prema kojem jedan od četvero Britanaca u dobi od 18 do 24 godine smatra da je sasvim u redu javiti se na poziv bez ikakvog pozdrava. Starije generacije ovu naviku vide kao izrazito nepristojnu. Primjerice, samo 27 posto osoba od 25 do 34 godine smatra takvo ponašanje prihvatljivim, a taj postotak kod starijih od 45 godina pada na svega 14 posto.