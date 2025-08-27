“Nije rata vidio osim u Cinestaru…”. Gendu prozvali da je dezerter, on odgovorio na optužbe

Neki me prozivaju da se lažno predstavljam, da sam dezerter i slično pa pogledajte nekoliko fotki na kojima su moji suborci što ću ih i nabrojiti. Jedna je slika moj sami dolazak u PU Zadarsku a neke su iz Ajkula iz Rijeke sa terena iz Cavtata pa ću ih i nabrojiti, prije svega moja malenkost, Jos Biber zvani Bibi, Željko Petrcol zvani Peki, Vlado Belavić-Beli, Vlado Grgurić-Grga i Robert Butković, moj cimer iz hotela Epidaurus u Cavtat(malo glupiranja u sobi). Hvala Vam na razumijevanju, jer zaista proživljavam teške trenutke, pa Vas molim da sami prosudite koliko ima istine u prethodnom linčovanju od pojedinih osoba. Hvala Vam na podršci”, odgovorio je prozvani Genda.