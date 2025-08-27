“Nije rata vidio osim u Cinestaru…”. Gendu prozvali da je dezerter, on odgovorio na optužbe

Zoran Marijanović, bivši pripadnik riječke Specijalne jedinice policije PU Primorsko-goranske “Ajkula” javno je putem Facebooka prozvao Nediljka Gendu, organizatora prosvjeda koji je doveo do otkazivanja festivala “Nosi se” u Benkovcu. Tvrdi da se ovaj lažno predstavlja kao predstavnik te postrojbe.
Oglas
“Više sam nego jednom pisao o osobi imenom Genda koji se lažno predstavlja kao veteran u “Ajkulama”. Nosi naše znakovlje, izrađuje i nosi majice sa logom “Ajkula” a ne samo da nije veteran naše postrojbe nego je i plačipi**a i dezerter… Rata nije vidio osim u Cinestaru!
Možda negdje i je u što čisto sumnjam ali sigurno ne u našoj lijepoj zelenoj, krvlju zamazanoj, mačem i munjom okićenoj”, napisao je uz ostalo Marijanović.
Na njegovu objavu je reagirao sam Genda.
“Dragi moji istinski prijatelji, imam potrebu da Vam se obratim sa par rečenica, pa ću Vam tako i napisati. Naime danas proživljavam jedan od najtežih dana u mom životu, ja i moja obitelj, nikad o sebi nisam pričao o Domovinskom ratu, te se nikad nikom nisam želio dokazivati, ali evo nažalost došao je i taj dan zahvaljujući zlim ljudima koji zadiru u tuđu privatnost.
Neki me prozivaju da se lažno predstavljam, da sam dezerter i slično pa pogledajte nekoliko fotki na kojima su moji suborci što ću ih i nabrojiti. Jedna je slika moj sami dolazak u PU Zadarsku a neke su iz Ajkula iz Rijeke sa terena iz Cavtata pa ću ih i nabrojiti, prije svega moja malenkost, Jos Biber zvani Bibi, Željko Petrcol zvani Peki, Vlado Belavić-Beli, Vlado Grgurić-Grga i Robert Butković, moj cimer iz hotela Epidaurus u Cavtat(malo glupiranja u sobi). Hvala Vam na razumijevanju, jer zaista proživljavam teške trenutke, pa Vas molim da sami prosudite koliko ima istine u prethodnom linčovanju od pojedinih osoba. Hvala Vam na podršci”, odgovorio je prozvani Genda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas