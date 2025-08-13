Netflix najavio drugu sezonu emisije Meghan Markle, poznato kada će se emitirati

Prvu sezonu serije "With Love, Meghan" kritičari su oštro kritizirali. Jedna recenzija u The Guardianu opisala ju je kao "toliko besmislenu da bi mogla biti posljednja TV emisija Sussexovih". Serija ima ocjenu 3,2 od 10 na imdb.com. Netflix je tada rekao da je snimanje druge sezone već završeno.