"With Love, Meghan"

Netflix najavio drugu sezonu emisije Meghan Markle, poznato kada će se emitirati

author
Hina
|
13. kol. 2025. 09:54
Meghan Markle
Kola SULAIMON / AFP

Netflix je objavio trailer za drugu sezonu lifestyle emisije Meghan Markle - dan nakon što su ona i njezin suprug, britanski princ Harry, obnovili ugovor s tom streaming platformom.

Prema najavi koju je Meghan podijelila i na svom Instagramu, sljedeći dio "With Love, Meghan" emitirat će se za dva tjedna, 26. kolovoza.

Među slavnim gostima koji će se pridružiti bivšoj zvijezdi serije "Suits" tijekom osam epizoda bit će američka manekenka i TV ličnost Chrissy Teigen i zvijezda "Queer Eye" Tan France, kao i voditelj podcasta Jay Shetty i njegova supruga autorica kuharica Radhi Devlukia.

Pojavit će se i kuhari Samin Nosrat, Clare Smyth, Christina Tosi, Jose Andres i David Chang te Meghanini bliski prijatelji, instruktorica pilatesa Heather Dorak i vizažist Daniel Martin.

Prvu sezonu serije "With Love, Meghan"  kritičari su oštro kritizirali. Jedna recenzija u The Guardianu opisala ju je kao "toliko besmislenu da bi mogla biti posljednja TV emisija Sussexovih". Serija ima ocjenu 3,2 od 10 na imdb.com. Netflix je tada rekao da je snimanje druge sezone već završeno.

Teme
Meghan Markle Netflix With Love,Meghan

