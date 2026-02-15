Privlače ih brže od hrane: Ovi predmeti koje svi imamo u domu su magnet za štetočine

PIxabay / Ilustracija

Štetočine u kući ne traže samo hranu. Saznajte koji predmeti u vašem domu djeluju kao magnet za miševe i štakore i kako ih se riješiti.

Podijeli

Oglas

Štetočine u kući! Ovi predmeti ih privlače brže od hrane

Većina ljudi vjeruje da higijena kuhinje jamči dom bez glodavaca. Međutim, stvarnost je drugačija. Miševi i štakori često ulaze u unutarnje prostore tražeći materijal za gniježđenje i sklonište, a ne samo izvor kalorija. Određeni predmeti koje svakodnevno koristimo pružaju im idealne uvjete za preživljavanje i brzo razmnožavanje.

Identificiranje ovih magneta za štetočine prvi je korak u prevenciji. Ako želite trajno rješenje, fokus mora biti na uklanjanju njihovih omiljenih skrovišta, koja se nalaze u gotovo svakom kućanstvu.

Što najviše privlači štetočine u kuću?

Štetočine u kući najviše privlače materijali prikladni za izgradnju gnijezda, poput kartona, starih novina i tekstila. Osim toga, nezaštićena hrana za kućne ljubimce, vlaga u zidovima i nered u tamnim dijelovima podruma ili potkrovlja ključni su čimbenici za njihovo naseljavanje, piše Krstarica.

Predmeti koji su „magneti“ za glodavce

Kartonska ambalaža i stare kutije

Karton je porozan, zadržava toplinu i lako ga je glodati. Glodavci ga koriste za oštrenje zuba, ali i kao primarni materijal za oblaganje pijeska. Kutije koje stoje na podu garaže ili smočnice najkritičnije su točke.

Rješenje: Zamijenite karton čvrstim plastičnim kutijama s hermetičkim zatvaračima.

Složeni papir i tekstil

Stari časopisi, novine i sezonska odjeća pohranjena u mekim vrećicama idealna su staništa. Ovi materijali upijaju mirise i pružaju izolaciju koja je miševima potrebna za preživljavanje zime.

Hrana za kućne ljubimce u originalnim vrećicama

Miris peleta i sjemenki je intenzivan i privlači štakore s velikih udaljenosti. Originalne papirnate vrećice ili tanke plastične vrećice nisu prepreka njihovim zubima.

Neispravne instalacije i vlaga

Cijevi koje cure ispod sudopera ili vlaga u kupaonici stvaraju izvor vode koji je štetnicima potreban. Čak i mala količina kondenzacije može biti dovoljna da zadrži koloniju u vašem zidu.

Najčešće pogreške u zaštiti doma

Korištenje pjene za zatvaranje rupa najčešća je tehnička pogreška. Glodavci je lako progrizu za nekoliko minuta. Za učinkovito blokiranje ulaza koristi se samo čelična vuna ili metalna mreža. Ovi materijali fizički sprječavaju prolaz jer ozljeđuju njušku i zube životinje prilikom pokušaja probijanja.

Druga pogreška je oslanjanje isključivo na mirise. Iako menta ili ocat mogu privremeno odbiti štetočine, neće natjerati glodavca da napusti već formirano gnijezdo ako su hrana i sklonište još uvijek dostupni.

Ključ doma bez glodavaca

Borba protiv štetočina u kući nije samo pitanje postavljanja zamki, već potpune promjene načina skladištenja stvari. Tek kada eliminirate karton, otpadni papir i dostupnu hranu za kućne ljubimce, vaš dom prestat će biti meta. Prevencija počinje u podrumu i ostavi, a završava hermetičkim zatvaranjem svakog ulaza metalnim materijalima. Dosljednost u održavanju urednosti ovih područja jedina je sigurna prepreka protiv invazije.