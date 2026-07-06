FOTO, VIDEO / Dan neovisnosti i Patriot Front: Prizor koji je šokirao Ameriku i svijet

"Fotografija je upečatljiva jer pokazuje jednostavnu istinu: oni koji šire zastrašivanje skrivaju se iza maski, dok obični građani za to nemaju razloga. Patriotizam se ne mjeri veličinom zastave ni glasnoćom slogana, nego spremnošću da se brani temeljno načelo da su svi ljudi stvoreni jednaki. Pravi test domoljublja nije šutnja pred mržnjom, nego hrabrost da joj se suprotstavi", stoji u jednoj od najdijeljenijih objava.