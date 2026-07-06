RASISTIČKI MARŠ U WASHINGTONU
FOTO, VIDEO / Dan neovisnosti i Patriot Front: Prizor koji je šokirao Ameriku i svijet
Fotografija snimljena tijekom obilježavanja 250. godišnjice američke neovisnosti postala je jedna od najdijeljenijih i najkomentiranijih slika godine. Prizor iz podzemne željeznice u Washingtonu, na kojem mlada crnkinja mirno sjedi okružena desecima maskiranih pripadnika krajnje desničarske skupine Patriot Front, mnogi su na društvenim mrežama nazvali simbolom današnje Amerike.
Fotografiju je 4. srpnja snimio Reutersov fotoreporter Cheney Orr. Na njoj se vidi putnica u vagonu podzemne željeznice, dok oko nje stoje pripadnici Patriot Fronta koji su se vozili prema središtu Washingtona kako bi sudjelovali u maršu povodom Dana neovisnosti.
Reuters je fotografiju opisao riječima: "Putnica sjedi u vagonu dok se pripadnici skupine Patriot Front voze podzemnom željeznicom na 250. obljetnicu američke neovisnosti u Washingtonu."
Osim prizora iz podzemne željeznice, zabilježene su i fotografije članova skupine kako marširaju Capitol Hillom noseći izvrnute američke zastave i zastave Konfederacije. Na kapama su nosili simbol s 13 zvijezda koje predstavljaju izvornih 13 kolonija koje su 4. srpnja 1776. usvojile Deklaraciju o neovisnosti, javlja Euronews.
Cheney Orr/REUTERS
Nathan Howard/REUTERS
Nathan Howard/REUTERS
Cheney Orr/REUTERS
REUTERS
Nathan Howard/REUTERS
Nathan Howard/REUTERS
"Fotografija koja definira današnju Ameriku"
Upravo je fotografija iz metroa izazvala najviše reakcija. Brojni korisnici društvenih mreža opisali su je kao "fotografiju koja definira razdoblje američke povijesti u kojem živimo".
Slika je prikupila tisuće komentara, a mnogi su istaknuli da snažno prikazuje rasne napetosti i političke podjele u SAD-u tijekom mandata predsjednika Donalda Trumpa.
"Members of the group Patriot Front ride the metro as a commuter looks on, during the 250th anniversary of U.S. independence in Washington, D.C., U.S., July 4, 2026. REUTERS/Cheney Orr" pic.twitter.com/pPu3W8mRkQ— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 4, 2026
Moderna Rosa Parks
Pojedini korisnici usporedili su prizor s poznatom fotografijom Rose Parks, aktivistice za građanska prava koja je 1955. odbila ustupiti mjesto bijelom putniku u autobusu u Montgomeryju u Alabami, prkoseći tadašnjim zakonima o rasnoj segregaciji.
"Je li još netko dobio asocijaciju na fotografiju Rose Parks u autobusu?" jedan je od komentara koji se proširio društvenim mrežama.
Mnogi smatraju da bi Reutersova fotografija trebala biti nominirana, pa čak i osvojiti Pulitzerovu nagradu.
This photograph today deserves a Pulitzer Prize.— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 4, 2026
A black girl sits in the middle of dozens of white supremacist patriot front members in Washington DC on the Fourth of July.
This is so representative of the country. We’re living in under Donald Trump right now. I want my… pic.twitter.com/9Ko8tFdMrS
Kritike zbog kontrasta između proslave i stvarnosti
Dio komentara upozorio je na snažan kontrast između proslave američke neovisnosti i prizora koji pokazuje koliko su rasne podjele i dalje prisutne.
"Fotografija je upečatljiva jer pokazuje jednostavnu istinu: oni koji šire zastrašivanje skrivaju se iza maski, dok obični građani za to nemaju razloga. Patriotizam se ne mjeri veličinom zastave ni glasnoćom slogana, nego spremnošću da se brani temeljno načelo da su svi ljudi stvoreni jednaki. Pravi test domoljublja nije šutnja pred mržnjom, nego hrabrost da joj se suprotstavi", stoji u jednoj od najdijeljenijih objava.
The editors of @Reuters are trying to get in touch with the young woman on the Metro today surrounded by the Patriot Front. pic.twitter.com/y45Tr7fm5K— Andrew Leyden (@PenguinSix) July 4, 2026
Drugi korisnik napisao je:
"Drugo desetljeće, druga lica, ali ista poruka. Postojanje crnaca za neke je i dalje nešto što treba nadzirati, zastrašivati ili kontrolirati. Amerika slavi 250 godina slobode, a crni Amerikanci velik dio tog razdoblja proveli su boreći se da se te riječi odnose i na njih. Drugo vrijeme, ista borba."
Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da je fotografija inscenirana ili generirana umjetnom inteligencijom, no za takve tvrdnje nije ponuđen nikakav dokaz.
Što je Patriot Front?
Patriot Front je krajnje desničarska organizacija sa sjedištem u Teksasu koja je osnovana 2017. godine. Članovi tvrde da djeluju u ime "američke nacije".
Centar za proučavanje ekstremizma pri Sveučilištu George Washington opisuje Patriot Front kao bijelu nacionalističku i fašističku organizaciju koja zagovara stvaranje etnički homogene bijele države u SAD-u.
Prema toj analizi, skupina promiče očuvanje bijele europske kulture te multikulturalizam, imigraciju i etničku raznolikost smatra prijetnjom svojoj viziji Amerike.
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