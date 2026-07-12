"AKTIVIZAM PROTIV BIJELACA"
Trumpov kulturni rat: Odlučio je prekrojiti američku povijest. U tijeku je šokantan udar na Smithsonian
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Smithsonian Institution objavom opsežnog izvješća u kojem vodeće američke muzeje optužuje za "radikalni politički aktivizam" i iskrivljavanje nacionalne povijesti.
Prema pisanju ABC Newsa i NBC Newsa, izvješće je objavljeno 4. srpnja, na Dan neovisnosti SAD-a, u sklopu šire Trumpove kampanje za preoblikovanje kulturnih i povijesnih institucija u Washingtonu.
Izvješće od 162 stranice, koje je pripremilo Vijeće za unutarnju politiku Bijele kuće (White House Domestic Policy Council), posebno je usmjereno na Nacionalni muzej američke povijesti (National Museum of American History). U njemu se tvrdi da sadašnje vodstvo muzeja više ne prikazuje američku povijest kao zajedničku nacionalnu baštinu, nego kao politički alat koji dijeli građane.
"Zarobljeni radikalnom aktivističkom ideologijom"
Autori izvješća navode da je institucija pod sadašnjim vodstvom "zarobljena radikalnom aktivističkom ideologijom" te da se njezina misija udaljila od objektivnog povijesnog obrazovanja prema političkom aktivizmu.
Smithsonian odbacuje optužbe
Smithsonian Institution, koji upravlja 21 muzejom, galerijom i Nacionalnim zoološkim vrtom, odbacio je kritike.
Kako javlja ABC News, glasnogovornik institucije poručio je da Smithsonian više od 180 godina služi javnosti kroz nepristrana i neovisna znanstvena istraživanja te da ostaje predan toj misiji.
Glavni tajnik Smithsoniana Lonnie Bunch, prvi Afroamerikanac na čelu institucije, u razgovoru za NBC-jev Meet the Press izjavio je da je cilj muzeja "ostvarivanje obećanja Amerike", a ne prikrivanje njezine prošlosti.
"Najveća snaga Amerike nije bježanje od vlastite povijesti, nego razumijevanje kako nas je ona oblikovala i kako nas i dalje oblikuje", rekao je Bunch.
Revizija po Trumpovu nalogu
Prema pisanju ABC Newsa, revizija rada Smithsoniana pokrenuta je nakon izvršne uredbe predsjednika Donalda Trumpa iz ožujka 2025. pod nazivom "Obnova istine i razuma u američkoj povijesti".
Tom uredbom potpredsjednik J. D. Vance dobio je zadatak ukloniti iz Smithsonianovih institucija sadržaje koje administracija smatra "neprimjerenom ideologijom", uz obrazloženje da savezne kulturne ustanove ne bi smjele prikazivati Ameriku u negativnom svjetlu.
Izvješće kritizira brojne muzejske postave, među njima izložbu "Many Voices, One Nation", za koju tvrdi da migracije i državljanstvo ilegalnih migranata prikazuje kao suvremeno pitanje građanskih prava. Posebne primjedbe odnose se i na izložbe o transrodnim osobama, uključujući postav "Girlhood" posvećen aktivistici Jazz Jennings.
Trumpovi sljedbenici zamjeraju muzeju i što previše prostora posvećuje temama poput rasizma, ropstva, nadmoći bijele rase i diskriminacije, a premalo američkim utemeljiteljima i pozitivnim aspektima nacionalne povijesti.
Moguće promjene u vodstvu
Kako piše NBC News, ton izvješća potaknuo je nagađanja da bi Trump mogao pokušati postaviti novo vodstvo Smithsoniana.
Administracija je posljednjih mjeseci već poduzela niz sličnih poteza. Trump je preuzeo predsjedanje Kennedy Centerom kako bi promijenio njegov umjetnički program, prisilio Sveučilište Columbia na izmjene pojedinih politika prijetnjom uskraćivanja saveznog financiranja te pokrenuo izmjene povijesnih interpretacija u drugim saveznim institucijama.
Revidiranje povijesti
Primjerice, prošlog je tjedna savezna vlada dobila sudsku dozvolu za ponovno postavljanje interpretacijskih ploča na mjestu nekadašnjeg doma Georgea Washingtona u Philadelphiji, iako kritičari tvrde da novi sadržaji umanjuju značaj ropstva u američkoj povijesti.
Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro optužio je Trumpovu administraciju da pokušava "prekrojiti povijest".
"Ne postoji jedna službena verzija američke povijesti koju određuje predsjednik. Američki narod mora imati priliku upoznati cijelu povijest i sam donositi zaključke", rekao je Shapiro za CNN.
Smithsonian se financira javnim novcem
Kako ističe ABC News, Smithsonian godišnje prima više od milijardu dolara iz saveznog proračuna, što čini oko 62 posto njegova financiranja, dok ostatak dolazi iz zaklada, privatnih donacija i vlastitih prihoda.
U izvješću Bijela kuća naglašava da upravo zbog javnog financiranja građani imaju pravo očekivati da Smithsonian bude "vjerni čuvar nacionalne povijesne i kulturne baštine, a ne sredstvo za provođenje ideoloških kampanja".
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