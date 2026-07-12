Trumpov kulturni rat: Odlučio je prekrojiti američku povijest. U tijeku je šokantan udar na Smithsonian

Izvješće od 162 stranice, koje je pripremilo Vijeće za unutarnju politiku Bijele kuće (White House Domestic Policy Council), posebno je usmjereno na Nacionalni muzej američke povijesti (National Museum of American History). U njemu se tvrdi da sadašnje vodstvo muzeja više ne prikazuje američku povijest kao zajedničku nacionalnu baštinu, nego kao politički alat koji dijeli građane.