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okončao nagađanja

Harry i Meghan vratili se u Britaniju, kralj Charles otkrio koji će biti njihov status

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N1 Info
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07. ruj. 2026. 21:23
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Prince Harry, right, and Meghan Markle. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP)
AP/Jonathan Brady

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vratili su se iz Kalifornije u Veliku Britaniju prošlog mjeseca, zajedno s djecom Archiejem i Lilibet. Obitelj je iz Ujedinjenog Kraljevstva otišla 2020. godine, nakon sukoba s kraljevskom obitelji i odustajanja od službenih dužnosti.

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U pismu koje je u kraljevo ime objavio lord komornik podsjeća se da su Harry i Meghan u siječnju 2020. odustali od obavljanja službenih dužnosti u ime monarha.

Zbog toga se njihov status neće mijenjati ni nakon povratka u Britaniju. Njihov položaj uspoređen je s položajem privatnih građana koji imaju vlastite komercijalne i humanitarne interese, piše Euronews.

Također, prema navodima iz pisma, par neće moći koristiti stilove „Njegovo” i „Njezino kraljevsko visočanstvo” (HRH).

Njihov humanitarni rad smatra se privatnom stvari, iako će se očekivati da se ponovno pojavljuju u javnosti kako bi podržali svoje zaklade i projekte.

Žive u Cotswoldsu, pitanje sigurnosti i dalje otvoreno

Harry, Meghan i njihova djeca navodno od povratka žive u ekskluzivnom području Cotswoldsa u Engleskoj, a za djecu je već pronađena nova škola.

Međutim, njihov povratak prati i jedno važno pitanje – tko će plaćati njihovo osiguranje.

Britanski premijer Andy Burnham ranije je rekao da je sigurnost Harryja i Meghan „privatna stvar“ te da im vlada želi sve najbolje nakon povratka.

O tome tko od članova kraljevske obitelji i drugih javnih osoba ima pravo na policijsku zaštitu odlučuje posebno državno tijelo za sigurnost kraljevske obitelji i VIP osoba.

Harry i Meghan tijekom života u SAD-u otvoreno su govorili o razlozima zbog kojih su napustili Britaniju. U poznatom intervjuu s Oprah Winfrey govorili su o pritisku britanskih medija, ali i o tome da nisu imali dovoljno podrške unutar kraljevske obitelji.

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