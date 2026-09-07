okončao nagađanja
Harry i Meghan vratili se u Britaniju, kralj Charles otkrio koji će biti njihov status
Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vratili su se iz Kalifornije u Veliku Britaniju prošlog mjeseca, zajedno s djecom Archiejem i Lilibet. Obitelj je iz Ujedinjenog Kraljevstva otišla 2020. godine, nakon sukoba s kraljevskom obitelji i odustajanja od službenih dužnosti.
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U pismu koje je u kraljevo ime objavio lord komornik podsjeća se da su Harry i Meghan u siječnju 2020. odustali od obavljanja službenih dužnosti u ime monarha.
Zbog toga se njihov status neće mijenjati ni nakon povratka u Britaniju. Njihov položaj uspoređen je s položajem privatnih građana koji imaju vlastite komercijalne i humanitarne interese, piše Euronews.
Također, prema navodima iz pisma, par neće moći koristiti stilove „Njegovo” i „Njezino kraljevsko visočanstvo” (HRH).
Njihov humanitarni rad smatra se privatnom stvari, iako će se očekivati da se ponovno pojavljuju u javnosti kako bi podržali svoje zaklade i projekte.
Žive u Cotswoldsu, pitanje sigurnosti i dalje otvoreno
Harry, Meghan i njihova djeca navodno od povratka žive u ekskluzivnom području Cotswoldsa u Engleskoj, a za djecu je već pronađena nova škola.
Međutim, njihov povratak prati i jedno važno pitanje – tko će plaćati njihovo osiguranje.
Britanski premijer Andy Burnham ranije je rekao da je sigurnost Harryja i Meghan „privatna stvar“ te da im vlada želi sve najbolje nakon povratka.
O tome tko od članova kraljevske obitelji i drugih javnih osoba ima pravo na policijsku zaštitu odlučuje posebno državno tijelo za sigurnost kraljevske obitelji i VIP osoba.
Harry i Meghan tijekom života u SAD-u otvoreno su govorili o razlozima zbog kojih su napustili Britaniju. U poznatom intervjuu s Oprah Winfrey govorili su o pritisku britanskih medija, ali i o tome da nisu imali dovoljno podrške unutar kraljevske obitelji.
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