FOTO / Održana premijera "nedokumentarnog" dokumentarca Melanije Trump. Trump kaže da je "glamurozan, jako glamurozan"
Nakon više od godinu dana produkcije, „Melania“ je sinoć u Washingtonu doživjela svoju premijeru, a zemlja dobiva lekciju o tome što je postao unosan posao — biti prva dama, piše CNN
Prva dama Melania Trump želi da svi znaju da njezin film "Melania" nije dokumentarac.
„Neki su ovo nazvali dokumentarcem. To nije“, rekla je okupljenima — članovima Kabineta, konzervativnim influencerima i manje slavnim osobama — koji su se u četvrtak navečer okupili u opernoj dvorani novooblikovanog Trump Kennedy Centra na premijeri filma.
„To je kreativno iskustvo koje nudi perspektive, uvide i trenutke“, rekla je.
Unosan ugovor
Trump je potpisala ugovor vrijedan 40 milijuna dolara s Amazon MGM Studiosom, uz golem marketinški budžet od dodatnih 35 milijuna dolara, prema izvoru upoznatom s dogovorom.
Na pitanje kako bi definirala uspjeh filma, prva dama nije spominjala zaradu na blagajnama kina niti statistike gledanosti na streaming platformama — jer je, prema njezinu mišljenju, dogovor već sam po sebi pobjeda.
„Jako sam ponosna na film, pa se ljudima može svidjeti, a može im se i ne svidjeti, i to je njihov izbor“, rekla je CNN-u sinoć dok je hodala crvenim tepihom — koji je zapravo bio crn, u skladu s njezinom kreativnom vizijom.
Kasnije je dodala: „Postigli smo ono što smo htjeli postići. Za mene osobno, film je već uspjeh. Jako sam ponosna na ono što smo napravili.“
Potez bez presedana
Film, koji bilježi 20 dana oko Trumpina povratka u Bijelu kuću, predstavlja potez bez presedana: aktualna prva dama ostvaruje financijsku dobit zahvaljujući unutarnjem pristupu svom privatnom životu — koji je tradicionalno rezerviran za razdoblje nakon predsjedničkog mandata, i to kroz znatno manje unosne ugovore za knjige i govorne nastupe.
„Ona je ovaj ugovor sklopila kao privatna osoba i nije izabrana dužnosnica, pa ne vidim zašto bismo je na bilo koji način ograničavali“, rekao je na crvenom tepihu Marc Beckman, njezin agent i viši savjetnik.
Melania Trump je tijekom predsjedničke tranzicije još bila privatna građanka kada je ugovor potpisan. No redatelju Brettu Ratneru i njegovu timu omogućen je pristup prvoj dami i znatno nakon inauguracije predsjednika Donalda Trumpa — letjeli su Air Force Oneom dok su dokumentirali putovanje predsjedničkog para u olujama poharanu Sjevernu Karolinu te kasnije u Pacific Palisades, koji se još oporavljao od kalifornijskih požara.
Nepoznati detalji iz priprema za inauguraciju
Novinari nisu bili pozvani na projekciju u četvrtak. No film je pažljivo kontroliran, prema riječima jednog izvora koji je prisustvovao, što dodatno naglašava da je Trump, kao izvršna producentica projekta, imala potpunu uredničku kontrolu. Ipak, izvor navodi da film donosi nekoliko novih detalja iz priprema za Dan inauguracije.
Među zapaženim scenama je trenutak u kojem Donald Trump propituje zašto je finale sveučilišnog američkog nogometa zakazano istog dana kao i njegova inauguracija — te je li to učinjeno namjerno. U drugoj sceni Trumpu je rečeno da će se automobilom voziti do Capitola zajedno sa svojim prethodnikom, predsjednikom Joeom Bidenom, na što je dobacio: „To će biti zanimljivo.“
Donald Trump: Glamurozan je, jako je glamurozan
Prva dama u filmu osobno govori o gubitku majke Amalije Knavs, koja je preminula u siječnju 2024. Također vodi gledatelje iza kulisa izbora svojih modnih kombinacija i planiranja događaja toga dana, sve to prateći naracijom.
Predsjednik je u četvrtak navečer dao i prvu recenziju tog „nedokumentarnog dokumentarca“.
„Vidio sam ga prvi put prije neku večer. Stvarno je dobar. Glamurozan — jako glamurozan. Treba nam malo glamura“, rekao je novinarima.
Ranije tog dana neuobičajeno je preskočio dvije prilike za odgovaranje na novinarska pitanja, dok je, uobičajeno, kasnio. No na premijeru je stigao na vrijeme i bio raspoložen za razgovor, piše CNN.
Trump ukrao show na premijeri
Iako je večer bila posvećena njegovoj supruzi, predsjednik je ipak stvorio vijesti — najavivši da će „sutra“ imenovati predsjednika Federalnih rezervi, komentirajući putovanje svoje ravnateljice nacionalne obavještajne zajednice u ured za izbore u Georgiji te rekavši da vodi razgovore s Iranom.
Prostor je bio u potpunosti uređen u crno-bijelom vizualnom identitetu s likom i imenom prve dame — njezino ime krasilo je prozore i vrata u kultnoj Dvorani država, pokraj brončane biste Johna F. Kennedyja, kao i plakate i čak koktel-salvete.
Tko je sve došao na premijeru
Pred ulazom se okupila masa novinara i fotografa iz desetaka medija kako bi zabilježili dolaske: ministar obrane Pete Hegseth sa suprugom; ministrica obrazovanja Linda McMahon u bundi; ministrica poljoprivrede Brooke Rollins; dr. Mehmet Oz — ravnatelj Centara za Medicare i Medicaid — sa svojom obitelji, uključujući kćer influencericu Daphne Oz; pa čak i pojava oca prve dame, Viktora Knavsa.
Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem, koja se suočila s kritikama zbog postupanja u vezi s pucnjavom savezne policije u kojoj je tijekom vikenda u Minneapolisu ubijen Alex Pretti, nije imala upečatljiv dolazak. No prema izvoru iz dvorane, viđena je unutar kina.
Od petka u kinima diljem svijeta
Publika diljem svijeta moći će film pogledati u kinima od petka — a otvaranje će testirati postoji li dovoljno znatiželje prema prvoj dami da ljude potakne na odlazak u kino.
Za predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona — koji je prisustvovao premijeri u četvrtak dok su njegovi kolege u Senatu postizali dogovor kako bi se izbjeglo zatvaranje vlade — odgovor je bio potvrdan.
„Mislim da vrijedi ulaganja“, rekao je, dodavši: „Mislim da će se isplatiti.“
