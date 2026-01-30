FOTO / Održana premijera "nedokumentarnog" dokumentarca Melanije Trump. Trump kaže da je "glamurozan, jako glamurozan"

Među zapaženim scenama je trenutak u kojem Donald Trump propituje zašto je finale sveučilišnog američkog nogometa zakazano istog dana kao i njegova inauguracija — te je li to učinjeno namjerno. U drugoj sceni Trumpu je rečeno da će se automobilom voziti do Capitola zajedno sa svojim prethodnikom, predsjednikom Joeom Bidenom, na što je dobacio: „To će biti zanimljivo.“