Oglas

Royal Pop

VIDEO / Kaos diljem svijeta: Ljudi se tuku, policija ih rastjeruje suzavcem. Sve zbog - sata

author
N1 Info
|
18. svi. 2026. 12:34
People camping out in line outside of the Swatch store in Times Square in New York. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
AFP/TIMOTHY A. CLARY

Švicarski proizvođač satova Swatch morao je zatvoriti nekoliko svojih trgovina diljem svijeta jer se proširila euforija oko njihove nove kolekcije satova izrađenih u suradnji s luksuznim brendom satova Audemars Piguet.

Oglas

Manija za popularnim satovima ne pokazuje znakove usporavanja. Swatchev novi model sata "Royal Pop" izrađen je u suradnji sa švicarskim luksuznim brendom Audemars Piguet, čiji se početni proizvodi prodaju po cijeni od oko 20.000 eura.

Od službenog lansiranja u subotu, deseci tisuća ljudi diljem svijeta čekaju u redu u nadi da će kupiti model koji se prodaje za razumno pristupačnih 385 eura. Neki modeli već su preprodani online za do 16.000 eura, piše Euronews.

Od petka, ogromni redovi ljudi su oko Swatch trgovina masovnog tržišta u nekoliko gradova, uključujući Ženevu, New York, London, Pariz, Lyon i Milano. U nekim slučajevima, ljubitelji satova počinju kampirati ispred Swatch trgovina i do tjedan dana prije subotnjeg izlaska.

No, kao što je često slučaj kada se na tržište stave novi artikli "limitiranog izdanja", potražnja je daleko nadmašila ponudu i nastao je kaos na brojnim lokacijama.

U Parizu je policija ispalila suzavac u pokušaju da uspostavi mir u jednoj trgovini. U Milanu je bilo scena nasilja gdje je izbila tučnjava u vrijeme otvaranja, prema lokalnim medijima.

Trgovine su bile preplavljene potencijalnim kupcima u Nizozemskoj i u brojnim gradovima u Velikoj Britaniji, što je prisililo Swatch da zatvori svoje trgovine. Švicarski proizvođač satova od tada je apelira na ljude da ostanu smireni, a kupce pozvao "da ne žure u naše trgovine u velikom broju kako bi kupili ovaj proizvod", dodajući da se ne radi o kolekciji limitiranog izdanja.

Ovo su samo neka:

Teme
royal pop sat swatch

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ