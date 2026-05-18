VIDEO / Kaos diljem svijeta: Ljudi se tuku, policija ih rastjeruje suzavcem. Sve zbog - sata

Švicarski proizvođač satova Swatch morao je zatvoriti nekoliko svojih trgovina diljem svijeta jer se proširila euforija oko njihove nove kolekcije satova izrađenih u suradnji s luksuznim brendom satova Audemars Piguet.
Manija za popularnim satovima ne pokazuje znakove usporavanja. Swatchev novi model sata "Royal Pop" izrađen je u suradnji sa švicarskim luksuznim brendom Audemars Piguet, čiji se početni proizvodi prodaju po cijeni od oko 20.000 eura.
Od službenog lansiranja u subotu, deseci tisuća ljudi diljem svijeta čekaju u redu u nadi da će kupiti model koji se prodaje za razumno pristupačnih 385 eura. Neki modeli već su preprodani online za do 16.000 eura, piše Euronews.
À Paris, Bordeaux ou Lyon, des files interminables devant des boutiques Swatch afin de mettre la main sur un modèle avec l'horloger de luxe Audemars Piguet. Objectif pour certains : faire une bonne affaire en revendant ces montres. Mais à Lille, notamment, ceux qui avaient dormi… pic.twitter.com/Hh8n8E1nD6— franceinfo (@franceinfo) May 16, 2026
Od petka, ogromni redovi ljudi su oko Swatch trgovina masovnog tržišta u nekoliko gradova, uključujući Ženevu, New York, London, Pariz, Lyon i Milano. U nekim slučajevima, ljubitelji satova počinju kampirati ispred Swatch trgovina i do tjedan dana prije subotnjeg izlaska.
No, kao što je često slučaj kada se na tržište stave novi artikli "limitiranog izdanja", potražnja je daleko nadmašila ponudu i nastao je kaos na brojnim lokacijama.
BREAKING 🚨— vision (@JakesVision) May 16, 2026
AP x Swatch launch in Miami (Aventura) just got shut down.
3,000+ people flooded the mall causing a massive stampede. @SwatchUS @AudemarsPiguet pic.twitter.com/FWsCyQE8US
U Parizu je policija ispalila suzavac u pokušaju da uspostavi mir u jednoj trgovini. U Milanu je bilo scena nasilja gdje je izbila tučnjava u vrijeme otvaranja, prema lokalnim medijima.
Trgovine su bile preplavljene potencijalnim kupcima u Nizozemskoj i u brojnim gradovima u Velikoj Britaniji, što je prisililo Swatch da zatvori svoje trgovine. Švicarski proizvođač satova od tada je apelira na ljude da ostanu smireni, a kupce pozvao "da ne žure u naše trgovine u velikom broju kako bi kupili ovaj proizvod", dodajući da se ne radi o kolekciji limitiranog izdanja.
Ovo su samo neka:
