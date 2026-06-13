navijačko ludilo
VIDEO / U New Yorku razvijena hrvatska zastava duga sto metara
Dok se hrvatska nogometna reprezentacija u Alexandriji priprema za početak svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom, hrvatski navijači su u New Yorku razvukli najveću navijačku zastavu.
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Hrvatska navijačka groznica je zahvatila New York, grad u kojem bi "Vatreni" mogli igrati tek ako stignu do finala.
Impresivna navijačka zastava dužine 100 i širine 12 metara razvijena je uz East River uz oduševljenje hrvatskih navijača.
Zanimljivo, zastava se jednom trenutku rasparala, međutim ubrzo je zašivena i spremna je za nastavak američke turneje.
Slične probleme su imali i u Rusiji, a najveći show je bio u Nižnjem Novgorodu gdje su dečki iz Crikvenice i Bribira angažirali lokalnu krojačicu Ljubu da zašije dijelove zastave.
"Ovoga puta pomogla nam je gospođa Lidija, te njezina unuka Sabrina," kazali su organizatori.
Nakon New Yorka, iduća stanica jednog od najprepoznatljivijeg simbola hrvatskih navijača je Dallas gdje će se dan uoči utakmice biti povorka u gradu na čijem čelu biti jahači sa hrvatskim zastavama, iza njih će ići četiri kočije s navijačima odjevenima u kaubojske odore, potom velika zastava Dade Čora i ekipe iz Crikvenice.
Cijela povorka završit će u parku gdje će biti postavljena bina s velikim ekranom. Planiran je i nastup hrvatskih glazbenika.
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