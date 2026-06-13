VIDEO / U New Yorku razvijena hrvatska zastava duga sto metara

Nakon New Yorka, iduća stanica jednog od najprepoznatljivijeg simbola hrvatskih navijača je Dallas gdje će se dan uoči utakmice biti povorka u gradu na čijem čelu biti jahači sa hrvatskim zastavama, iza njih će ići četiri kočije s navijačima odjevenima u kaubojske odore, potom velika zastava Dade Čora i ekipe iz Crikvenice.