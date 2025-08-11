Šamar crkvenoj hijerarhiji
Teolog: Na Thompsonovim koncertima dogodilo se nešto što jedna civilizirana država sebi ne smije dopustiti
U Novom danu kod naše Nine Kljenak gostovao je teolog Dalibor Milas koji je, između ostaloga, govorio o odnosu Crkve i države.
U posljednje se vrijeme dosta provlači odnos između hrvatske katoličke crkve i države.
Počelo se o tome intenzivnije razgovarati kada je umro Papa Franjo, a sve je nekako opet došlo u prvi plan s koncertima Marka Perkovića Thompsona gdje je doista bilo jako puno ljudi.
Zatim su istupale javne osobe poput Zlatka Dalića i nadbiskupa Kutleše koji povezuju Crkvu i državu. Kako on gleda na to?
Kičasta mješavina Gospe, krunice, političkih mitova
"Izgleda čudno, izgleda iznenađujuće jer mislim da ovo nitko nije očekivao prije koncerta. Mi sad možemo argumentirati i raspravljati, ali činjenica ostaje - ovim koncertima dogodilo se nešto što jedna civilizirana država sebi ne smije dopustiti. U manjem dijelu to je otvoreno veličanje, a u nekom većem dijelu to je meni neshvatljivo relativiziranje, pa čak i opravdavanje one stare ustaške ikonografije", odgovorio je Milas.
Dodaje kako ne smatra da je riječ o nekoj vrsti puzajućega klerofašizma u društvu, ali to što se trenutačno događa, to je loše i naravno, svi oni koji to čine itekako su svjesni što rade.
"I relevantni faktori iz Crkve i politike su toga itekako svjesni ali sad pokušavaju samo nekako zajahati na tom nekom valu populizma koji je privremeno tu", kazao je.
Smatra da smo na koncertu vidjeli neku vrstu kičaste mješavine Gospe, krunice, političkih mitova, povijesnih mitova koje se prodaje kao neka vrsta povratka korijenima.
Dio katoličkog puka Thompsona de facto promatra kao samog Isusa
"Ako uđemo baš u evanđelje, Isus nikad ne poziva na čuvanje mitova o prošlosti nego na napuštanje nekih sigurnih mreža i povjerenje u Boga. I onda kad vjera postane oruđe identitetske politike koju trenutno imamo, onda ona gubi svoju snagu u proročku i pretvara se u lošu kopiju same sebe", rekao je Milas.
Prisjetio se kako mu je neki dan bilo nevjerojatno vidjeti kako su mladi Hrvati na Svjetskom danu mladih katolika u Rimu pjevali Thompsonove domoljubne pjesme:
"Mi smo, dakle, uspjeli nekako, ne znam ni ja kako je do toga došlo - ja se nadam da je to neki privremeni val populizma - da svedemo jednu fantastičnu poruku kršćanstva, uključivosti tolerancije, na jednu nacionalnu razinu. Mislim da treba jako razlikovati Kristovu univerzalnu poruku od iskušenja nacionalizma. Kad crkva u bilo kojem formatu postane vojnik političkih interesa, onda ona ugrožava svoju autentičnu misiju, a to je služiti čovjeku, a ne ideologijama. Ovo što se dogodilo s Thompsonom, kojeg jedan dio katoličkog puka promatra kao samog Isusa de facto, to je šamar hijerarhiji Katoličke Crkve u Hrvatskoj."
Objasnio je kako je u katoličkoj teologiji jedino Bog apsolutna vrijednost, a da su Domovina i obitelj visoko rangirane, ali su ipak relativne vrijednosti.
