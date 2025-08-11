Teolog: Na Thompsonovim koncertima dogodilo se nešto što jedna civilizirana država sebi ne smije dopustiti

"Mi smo, dakle, uspjeli nekako, ne znam ni ja kako je do toga došlo - ja se nadam da je to neki privremeni val populizma - da svedemo jednu fantastičnu poruku kršćanstva, uključivosti tolerancije, na jednu nacionalnu razinu. Mislim da treba jako razlikovati Kristovu univerzalnu poruku od iskušenja nacionalizma. Kad crkva u bilo kojem formatu postane vojnik političkih interesa, onda ona ugrožava svoju autentičnu misiju, a to je služiti čovjeku, a ne ideologijama. Ovo što se dogodilo s Thompsonom, kojeg jedan dio katoličkog puka promatra kao samog Isusa de facto, to je šamar hijerarhiji Katoličke Crkve u Hrvatskoj."