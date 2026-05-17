Velika akcija spašavanja

VIDEO / Prava drama se odvijala u Primoštenu: Muškarac završio u moru zbog velikih valova

N1 Info
17. svi. 2026. 15:42
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prava drama odvijala se jučer poslijepodne u akvatoriju kod Primoštena, gdje je policija spašavala njemačkog državljanina koji je završio u moru nakon prevrtanja kajaka.

Kako je priopćila policija, pomoć je zatražena oko 15:50 sati nakon dojave da se osoba nalazi u moru te se zbog velikih valova i loših vremenskih uvjeta ne može vratiti u kajak.

Odmah nakon dojave prema lokaciji je isplovilo službeno plovilo Postaje pomorske policije Šibenik. Policijski službenici su oko 17:20 sati u moru kod Primoštena uočili prevrnuti kajak bez osobe te su u 17,30 oko 2000 m udaljenosti od kopna pronašli vidno izmorenu mušku osobu kojeg su sigurno podignuli na policijsko plovilo.


Riječ je o 67-godišnjem njemačkom državljaninu, koji nije ozlijeđen.

Iz policije ističu kako je cijeli događaj završio bez težih posljedica zahvaljujući brzoj reakciji i spremnosti posade policijskog plovila.

Ujedno upozoravaju građane i turiste da budu posebno oprezni pri odlasku na more i sudjelovanju u aktivnostima poput vožnje kajaka, osobito u uvjetima jakog vjetra i visokih valova.

