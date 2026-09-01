U 62. GODINI
Preminuo Deni Kožić, zagrebački gitarist koji je svirao s Psihomodo Popom i Pipsima
U 62. godini preminuo je Deni Kožić, zagrebački gitarist i kantautor koji je tijekom svoje karijere svirao u bendovima poput Psihomodo Popa, Ritma s ovoga svijeta, Jure Stublića i Filma, Pips, Chips & Videoclips, Pjera Žardina & Pasa od slame te Den Derija, izvijestio je Dallas Records u utorak.
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Široj publici poznat je po pojavljivanju u kultnom spotu za pjesmu „Dobre vibracije“ Jure Stublića i Filma, u kojem se pojavljuje s gitarom na vrhu zgrade na Trgu bana Jelačića.
Kožić je svoj prvi bend, Obiteljsku zavjeru, osnovao u osmom razredu sa Sašom Brnčićem i Kamenkom Šimunovićem. Početkom 1980-ih, tijekom školovanja u Školi primijenjene umjetnosti, upoznao je Vlatka Ćavara Bradu i Roberta Jurića Juru, s kojima je osnovao bend Ritam s ovoga svijeta.
Bend je 1986. godine objavio svoj prvi album, na kojem su kao gosti sudjelovali brojni istaknuti glazbenici, među njima Margita Stefanović iz EKV-a, članovi brass sekcije Haustora te Marino Pelajić iz Filma, dok je producent bio Vedran Božić. Nakon promotivnih koncerata Kožić napušta bend, no njegova glazbena avantura time tek dobiva nove smjerove.
Uz brojne bendove i projekte, Deni je tijekom godina stjecao iskustvo i izvan klasične rock scene. Bio je član Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić te je bio jedan od autora radio drame „Univerzijalnih 87 jada“, emitirane na Radiju 101 tijekom Univerzijade u Zagrebu 1987. godine.
Navode da se glazbi vraćao i kroz brojne suradnje, a posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima autorski rad. Godine 2014. objavio je svoj prvi solo singl „Nasukan“ i započeo novo poglavlje karijere kao kantautor. Uslijedile su pjesme „Major Tom“, „Eko gorivo“ i „Dvoje“, duet s Ljubicom Gurdulić, nekadašnjom članicom Svadbasa, nastao u produkciji Tina Ostreša.
Istaknuli su da je Kožić bio jedan od onih glazbenika čiji se trag ne može mjeriti samo diskografijama i popisom bendova te da je uvijek bio svoj, neposredan i posvećen glazbi.
Dallas Records izrazio je sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.
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