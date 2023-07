Preminuo legendarni pjevač Tony Bennett

Podijeli :

Joseph Prezioso / AFP

Tony Bennett, legendarni pjevač koji je pjevao i s Arethom Franklin i Lady Gagom, umro je u 97. godini života, javlja BBC.

Bennett je bio poznat po pjesmama kao što su The Way You Look Tonight, Body and Soul i (I Left My Heart) In San Francisco.

Također je surađivao sa zvijezdama od Lady Gage do Arethe Franklin i Franka Sinatre, koji su ga nazivali “najboljim pjevačem u poslu”.

Tijekom karijere koja je trajala osam desetljeća, pjevač je prodao milijune ploča i osvojio 20 Grammyja, uključujući nagradu za životno djelo.

Njegovu smrt potvrdila je njegova publicistica Sylvia Weiner u izjavi za Associated Press.

Rekla je da je umro u svom rodnom gradu New Yorku. Nije bilo konkretnog uzroka smrti, ali Bennettu je 2016. godine dijagnosticirana Alzheimerova bolest.

