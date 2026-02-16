Oglas

slavni oskarovac

Preminuo Robert Duvall

author
N1 Info
|
16. velj. 2026. 19:23
Robert Duvall attends "Apocalypse Now" - 40 Years And Restoration during the 2019 Tribeca Film Festival at Beacon Theatre on April 28, 2019 in New York City.
Roy Rochlin/Getty Images for Tribeca Film Festival/AFP

Legendarni glumac Robert Duvall, najpoznatiji po ulogama u filmovima Apocalypse Now i Kum, preminuo je u dobi od 95 godina.

Vijest o Duvallovoj smrti u ponedjeljak je na Facebooku objavila njegova supruga Luciana, prenosi Independent.

„Jučer smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju i spokojem”, napisala je.

„Za svijet je bio dobitnik Oscara, redatelj, pripovjedač. Za mene je bio jednostavno sve. Njegova strast prema glumi bila je nadmašena jedino njegovom dubokom ljubavlju prema likovima, dobroj hrani i druženjima”, nastavila je.

„U svakoj od svojih brojnih uloga Bob je davao sve od sebe svojim likovima i istini ljudskog duha koju su predstavljali. Time nam je svima ostavio nešto trajno i nezaboravno. Hvala vam na godinama podrške koju ste pružali Bobu i što ste nam dali vrijeme i privatnost da proslavimo uspomene koje ostavlja iza sebe.”

Duvall je svoju prvu od nekoliko nominacija za Oscara zaradio 1973. i 1980. godine za sporedne uloge u filmovima Kum i Apocalypse Now. Godine 1984. osvojio je Oscara za najboljeg glumca za ulogu u vestern drami Tender Mercies.

Dobitnik Oscara Filmska karijera Gluma Robert Duvall Smrt glumca

