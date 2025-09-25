Rihanna i ASAP Rocky dobili kćer: Nadjenuli joj posebno ime

Pjevačica i poduzetnica rodila je svoje treće dijete, kćer, kojoj je dala ime Rocky Irish Meyers, prema riječima pjevačice, koja je objavila fotografiju svoje novorođenčadi na svom službenom Instagram računu.
Oglas
"Jedino što može odgojiti dijete je ljubav"
Ona i njezin dugogodišnji partner, reper i poduzetnik A$AP Rocky, već su roditelji sina Rhysa, rođenog 2022., i sina Riota, rođenog 2023., izvještava CNN.
Rihanna je nastavila tradiciju kombiniranja mode i majčinstva, otkrivši svoju novu trudnoću u svibnju na MET Gali.
Za britanski Vogue 2020. godine izjavila je da njezin 10-godišnji plan uključuje djecu.
„Imat ću djecu - troje ili četvero njih“, rekla je tada.
„Jedino što je važno je sreća, to je jedini zdrav odnos između roditelja i djeteta. Jedino što zaista može odgojiti dijete je ljubav.“
Rihanna (34) i A$AP Rocky (33) prijatelji su godinama, a svoju romantičnu vezu javno su otkrili 2021. godine. U intervjuu za GQ nazvao ju je "ljubavlju mog života", dodajući da je roditeljstvo "apsolutno moja sudbina".
U travnju je za Vogue rekao da je njegova ljubav prema Rihanni "iznutra, izvana, beskonačna, prošla, buduća".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas