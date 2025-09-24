AFERA INA-MOL
Veljko Miljević: Sud u Strasbourgu ukazuje da nešto u suđenju Ivi Sanaderu nije u redu
Odvjetnik i pravni stručnjak Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je situaciju u hrvatskom pravosuđu.
Trenutno je u prvom planu to što su bivši premijer Ivo Sanader i šef mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi uspjeli pokrenuti postupak protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava. Postoji li neki sličan primjer u hrvatskom pravosuđu kao taj koji se tiče Ine i MOL-a?
"Nažalost, ima još dugotrajnijih postupaka, ali kad se znaju sve okolnosti vezane uz trajanje ovog postupka, ne pada mi napamet nešto što bi bilo usporedivo. Riječ je o postupku najvećeg ranga otkad je pokrenut 2010., poklonjena mu je posebna pažnja, imali smo par odvojenih suđenja i u svakom se događalo nešto značajno. A onda je došlo i do određenih međunarodnih obilježja jer se išlo na to, da se pokuša temeljem prve prvostupanjske presude bivšem premijeru, ići odmah u postupke naknade štete. I došlo je do određenih odluka, što ne odgovara Hrvatskoj. Moglo se očekivati da će završiti u Strasbourgu", kazao je Miljević pa nastavio:
"U 80 do 90 posto predmeta, postojala je famozna brojka od 97 posto odbačenih zahtjeva. Ovdje nije odbačen, što ne znači da je tužba prihvaćena, ali je zatraženo da se Hrvatska očituje."
Koliko to govori o hrvatskom pravosuđu?
"Imamo presudu zbog koje je podnijet zahtjev Strasbourgu, a postupak je počeo 2010., što je olakšalo posao Europskom sudu za ljudska prava. Zašto? Zbog jedne drastične arbitraže, od koje je prošlo oko osam godina. Tamo zaista stoji, od riječi do riječi, da nema pravnika koji je osposobljen za svoj posao, a da je upoznat sa spisom Roberta Ježića, i da ga nakon toga označi kao pouzdanog svjedoka. Takav ne postoji. Sasvim je sigurno da zahtjev u tom dijelu ima duboke argumente i ima se na što pozvati. Oni ukazuju da nešto u postupku nije u redu."
Iako je na Badnjak 2016. premijer Andrej Plenković najavio da će INA biti vraćena u hrvatsko vlasništvo, to se nije dogodilo. Također, aktualni glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je Ježiću 2012. naložio da vrati pet milijuna eura, što se nije dogodilo. Kad ga se 2016. pitalo o tome, Turudić je kazao da odgovornost za to snosi DORH. U Saboru je neki dan izrazio sumnju da će novac ikada biti vraćen.
"Isti čovjek na različitoj funkciji ne mora imati identično stajalište o određenim stavovima, ali on, bistar kakav jest, upozorava da su to ranije zaista trebali obaviti daleko ranije drugi ljudi. Po Ustavu su to zaista i trebali. Zato, Turudić je u pravu kad kaže da se ne zna hoće li ikad biti napravljeno ono što se nije napravilo na vrijeme."
Je li suđenje bilo pošteno i pravedno?
"Europski sud za ljudska prava na to je jako osjetljiv, u Hrvatskoj baš i nismo. Trebamo znati da se u sudskoj praksi određene ustavne odredbe ne mogu stavljati van snage i reći da je to načelo. Presumpcija okrivljenikove nevinosti je propisana Ustavom i ona je bila ugrožena već 2010. i 2011. priopćenjima tadašnjih visokih državnih dužnosnika. A bila je ugrožena i 2019. Sve to ESLJP ima u vidu, a i obrana je na tome temeljila zahtjev prema Strasbourgu."
Veljko Miljević je na kraju ustvrdio i da bi se, temeljem svega čemu svjedočimo, u Hrvatskoj mogao ponovno pokrenuti postupak u slučaju INA-MOL. Kao i da bi se moglo utvrditi da je Turudić u sukobu interesa jer je bio sudac u postupku, a sad je glavni državni odvjetnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare