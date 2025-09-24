Veljko Miljević: Sud u Strasbourgu ukazuje da nešto u suđenju Ivi Sanaderu nije u redu

"Nažalost, ima još dugotrajnijih postupaka, ali kad se znaju sve okolnosti vezane uz trajanje ovog postupka, ne pada mi napamet nešto što bi bilo usporedivo. Riječ je o postupku najvećeg ranga otkad je pokrenut 2010., poklonjena mu je posebna pažnja, imali smo par odvojenih suđenja i u svakom se događalo nešto značajno. A onda je došlo i do određenih međunarodnih obilježja jer se išlo na to, da se pokuša temeljem prve prvostupanjske presude bivšem premijeru, ići odmah u postupke naknade štete. I došlo je do određenih odluka, što ne odgovara Hrvatskoj. Moglo se očekivati da će završiti u Strasbourgu", kazao je Miljević pa nastavio: