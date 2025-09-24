Ivan Penava za N1 o "specijalnom ratu": Penava je to izjavio, Penava će to ponovno izjaviti

"Tako je. Kako je moguće da u nekim selima tipa Jagodnjak nema afričke svinjske kuge i može se sve, mjere se ne primjenjuju, a u drugim selima su pristupi drugačiji i rigorozni. Logika je jasna, uzorak se vidi. Poanta je dizati i alarmirati kako bi se problematika riješila, a ljude educirati i svima u glavu ubaciti stav da je svinjogojstvo nama jako potrebno. Pravila su pravila, primjenjuju se na sve jednako i ako imate svinju, morate se držati preporuka. Svi moraju dati doprinos. Sad smo u kriznoj situaciji i sve što je potrebno, država mora staviti na raspolaganje jer ovaj proboj bi mogao imati ozbiljne reperkusije u smislu onoga što bi nam Bruxelles mogao vratiti povratno. Treba li nam zabrana izvoza? Jasno da ne treba i jasno da država nije protivnik nego ilegalci koji švercaju svinje."