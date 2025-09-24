AFRIČKA SVINJSKA KUGA
Ivan Penava za N1 o "specijalnom ratu": Penava je to izjavio, Penava će to ponovno izjaviti
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem komentirao je situaciju oko afričke svinjske kuge.
S 23. rujnom potvrđeni su novi slučajevi na objektima u naseljima Bijelo Brdo i Lug. Na jednom objektu se nalazilo šest svinja, a na drugom 44 svinje, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Iz njegove stranke pričaju o specijalnom ratu protiv Hrvatske, no ne nude konkretne dokaze tih tvrdnji. Penava je progovorio malo više o tome.
"Vezano uz problematiku koju imamo po pitanju afričke svinjske kuge, definitivno nam je jasno da imamo ogromnu krizu, koja zahtijeva odgovornu reakciju i, nažalost, očekivano mi je vidjeti reakcije političara na tragu Sandre Benčić ili Radimira Čačića, koji, poput dežurnih sveznadara, stvaraju buku. Kad pričamo o nacionalnoj sigurnosti, DP je ulaskom u Vladu isticao što i uvijek - samodostatnost u proizvodnji", kazao je Penava pa nastavio:
"Javnost mora znati da s probijanjem Sokolovca, kao velikog sustava u sklopu Belja, pa i šire, u sustavu Podravke, primjenjuju se najviše tehnološke metode. Kad ste djelatnik takve farme, zabranjeno vam je držati kod kuće svinje ili ići u šumu, imate dosta restriktivan režim života. Zato, kad dođe do proboja na takvoj farmi, jedan je podatak znakovit i zato kažem da je u pitanju nacionalna sigurnost. Svega 1,5 posto proizvođača svinjskog mesa u RH proizvodi ukupno 67 posto svinjskog mesa na razini RH. Kad u takvim uvjetima dođe do takvog proboja i izravne prijetnje, jasno je kao dan da sve opcije moraju biti na stolu."
Gotovo kao da je riječ o vojnom objektu?
"Tako je, sigurnosne mjere su velike. Mi govorimo o periodu kad smo imali svinjsku kugu 2023., dogodi nam se ista stvar, što je tragično jer kao da nismo ništa naučili. Zato, tragikomično mi je kad vidim gospodina Golubovića, koji bi trebao biti jedan od vodećih ljudi i na strani proizvodnje. Ministra Davida Vlajčića dočekuje gnjevna gomila nakon proboja u Jagodnjaku i napada ga se. Zato, gospodin je, po meni, trebao odavno predati ostavku, a ne ministra prozivati za struku. Istovremeno, skriva podatak da je od 3000 svinja koje su detektirane u Jagodnjaku oko 1500 neregistriranih. Skriva podatak da je od 148 objekata, čak 87 objekata predmet prekršajnih postupaka, a identificirano je deset neregistriranih proizvođača. On, koji docira i priča o 2023., skriva te podatke. Za koga radiš, jesi li svjestan da ovako ugrožavaš nacionalnu sigurnost? Zajedno s drugima koji se tako ponašaju", optužuje Penava.
Naglasio je i da se ne radi o lošim namjerama.
"Radi se o kukavičluku. Zato imamo situaciju nereda i kaosa jer nije očišćeno što bi trebalo biti očišćeno. Sličnu problematiku imamo unutar veterinarske struke, kao i djelovanja samog Inspektorata. Zato ovo zahtijeva međuresornu reakciju kako bi se stanje očistilo pa da ljudi mogu proizvoditi svinje."
To je objava rata o kojoj priča ministar?
"Da, tu nema kompromisa. Mogu razumjeti gospođu Benčić što populistički neće nikad prozvati SDSS ili tko je krivac u ovom slučaju. Korektno smo primali sve metke do danas ili jučer, kad smo počeli otvoreno govoriti ljudima o čemu se radi, mi to znamo već dva ili tri tjedna, ali šutimo jer nismo željeli skretati pozornost sa struke na politički teren. Ali, kad imate ljude koji su duboko kompromitirani radom, izjavama, nebrigom, a ugrožavaju sustave gdje se ulažu stotine milijuna kuna... Odlučili smo prestati šutjeti."
Prof. dr. sc. Ljubo Barbić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu za N1 je izjavio da nije moguće neoprezno ilegalno držati svinju pa usporedio to s uzgajanjem marihuane u stanu - što nije legalno.
"Pa naravno. Ovakve pojave događaju se svugdje, pa i u Danskoj, Njemačkoj, Poljskoj, ali reakcija je promptna. Čak se ide do mjere da idu vojska i policija, gdje se po šumama uklanjaju i divlje svinje. Svi se moraju pridržavati mjera, bez iznimke."
Što se promijenilo od 2023., kad je DP prosvjedovao protiv eutanazije svinja, a sad se to podržava?
"Nažalost, na terenu se u dvije godine ništa nije promijenilo, ali pametnjakovićima koji se pozivaju na 2023. treba reći i podsjetiti ih, kako imamo fotografije svinja koje leže i trunu po šumama. Dolaze druge životinje i šire zarazu - nema reakcije. Sjetite se fotografija trupala eutanaziranih svinja na javnoj površni."
Bili ste protiv načina eutanazije, a ne eutanazije kao takve?
"Tako je. Kako je moguće da u nekim selima tipa Jagodnjak nema afričke svinjske kuge i može se sve, mjere se ne primjenjuju, a u drugim selima su pristupi drugačiji i rigorozni. Logika je jasna, uzorak se vidi. Poanta je dizati i alarmirati kako bi se problematika riješila, a ljude educirati i svima u glavu ubaciti stav da je svinjogojstvo nama jako potrebno. Pravila su pravila, primjenjuju se na sve jednako i ako imate svinju, morate se držati preporuka. Svi moraju dati doprinos. Sad smo u kriznoj situaciji i sve što je potrebno, država mora staviti na raspolaganje jer ovaj proboj bi mogao imati ozbiljne reperkusije u smislu onoga što bi nam Bruxelles mogao vratiti povratno. Treba li nam zabrana izvoza? Jasno da ne treba i jasno da država nije protivnik nego ilegalci koji švercaju svinje."
Je li ozbiljno da netko u Vladi bez dokaza upire prstom u nekoga i govori o "specijalnom ratu"?
"Izuzetno mi je iritantna trula diplomatska korektnost, kao da nemamo svoje interese. Što je problem bilo kojem zdravom političaru reći da je ovo ugroza nacionalne sigurnosti? Imamo splet okolnosti i potežem pitanje je li riječ o "specijalnom ratu", znajući za sela u kojima vladaju određene političke opcije, znajući za ilegalnu trgovinu i žarišta u Srbiji. I, gle hrvatskih čistunaca, koji se čude tim riječima. Nama je glavno ili jedno od glavnih pitanja jesu li Penava i DP ispalili nešto bez veze. Penava je to izjavio, Penava će to ponovno izjaviti jer se to mora uzeti u obzir i to se mora ispitati. Jer, DP-u i meni je nacionalna sigurnost prioritet. Imamo pravo propitivati zašto je nekome dopušteno što drugima nije. Zahtijevam da sve sigurnosne službe to ispitaju."
Razgovara li se o tome na sastancima koalicije?
"Da, već u petak se cijela Vlada uključila. Apsolutno je to tema broj jedan jer je u pitanju nacionalna sigurnost. Nije to tema kako ju kritičari doživljavaju. Uvijek me fasciniraju lijeve politike, gdje misle kako je sve lijepo i da će se netko drugi pobrinuti za nas. Nama je jako stalo imati funkcionalnu državu, transparentan i pravedan sustav. Da svi rade kako treba i da učimo iz pogrešaka pa da u konačnici imamo kvalitetno gospodarstvo i proizvodnju, neovisno o tome što rade naši susjedi. Naravno, trebamo biti dobri sa svima, ali trebamo i sve propitivati. Tko odmahuje rukom jer ima emocije i simpatije prema nekome, a neupitno ima, nadam se neće doći do situacije upravljanja Hrvatskom", zaključio je Ivan Penava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare