Oglas

Stiglo nevrijeme

FOTO / Ekstremna kiša pala u Dalmaciji, prekinut promet zbog poplava, ne krećite na put!

author author
Tea Blažević , Hina
|
24. ruj. 2025. 11:14
>
12:27
Poplave u Dalmaciji
Šibenik Meteo

Na šibenskom području pala je obilna kiša, poplavljene su brojne prometnice, promet je otežan.

Oglas

Na probleme upozorava Hrvatski autoklub: zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom između Vodica i Pirovca te lokalnom cestom Tribunj-Ivinj.

Državni hidrometeorološki zavod podignuo je Meteoalarm na najviši - crveni stupanj zbog velike opasnosti od bujičnih i urbanih poplava. Vremenske neprilike očekuju se i u nastavku dana zbog sporog premještanja ciklone duž Jadrana.

Poplave u Dalmaciji
Šibenik Meteo

"Ljudi zovu u panici"

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić očekuje da će aktualna situacija nastaviti tijekom cijelog dana.

Osim cesta, potopljeni su i podrumi, niži dijelovi obiteljskih kuća. 

Prema riječima dežurnog operatera Županijskog centra 112 ljudi zovu u panici, traže da im se ispumpavaju dvorišta i podrumi, ali vatrogasci izlaze samo na hitne intervencije.

"Vatrogasci ne mogu raditi ništa tamo gdje poplava nije prešla 15 centimetara jer nemaju adekvatnu opremu", ističu u Centru 112 smještenom u šibenskoj Mandalini, gdje također, kako navode, ima vode na cestama.

Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić ističe kako su vatrogasci na terenu. Dosad su imali deset ispumpavanja u Vodicama, dva ili tri u Šibeniku te po jedno u Bilicama i Skradinu.

"Ljudi zovu i kad se radi o pola centimetra kiše. To treba pokupiti s krpama. Ne možemo ispumpavati vrtove, ceste. Moramo pričekati da se vrijeme smiri, da kiša malo stane", upozorio je Dukić.

Teme
dalmacija kiša nevrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ