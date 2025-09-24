Stiglo nevrijeme
FOTO / Ekstremna kiša pala u Dalmaciji, prekinut promet zbog poplava, ne krećite na put!
Na šibenskom području pala je obilna kiša, poplavljene su brojne prometnice, promet je otežan.
Na probleme upozorava Hrvatski autoklub: zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom između Vodica i Pirovca te lokalnom cestom Tribunj-Ivinj.
Državni hidrometeorološki zavod podignuo je Meteoalarm na najviši - crveni stupanj zbog velike opasnosti od bujičnih i urbanih poplava. Vremenske neprilike očekuju se i u nastavku dana zbog sporog premještanja ciklone duž Jadrana.
"Ljudi zovu u panici"
Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić očekuje da će aktualna situacija nastaviti tijekom cijelog dana.
Osim cesta, potopljeni su i podrumi, niži dijelovi obiteljskih kuća.
Prema riječima dežurnog operatera Županijskog centra 112 ljudi zovu u panici, traže da im se ispumpavaju dvorišta i podrumi, ali vatrogasci izlaze samo na hitne intervencije.
"Vatrogasci ne mogu raditi ništa tamo gdje poplava nije prešla 15 centimetara jer nemaju adekvatnu opremu", ističu u Centru 112 smještenom u šibenskoj Mandalini, gdje također, kako navode, ima vode na cestama.
Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić ističe kako su vatrogasci na terenu. Dosad su imali deset ispumpavanja u Vodicama, dva ili tri u Šibeniku te po jedno u Bilicama i Skradinu.
"Ljudi zovu i kad se radi o pola centimetra kiše. To treba pokupiti s krpama. Ne možemo ispumpavati vrtove, ceste. Moramo pričekati da se vrijeme smiri, da kiša malo stane", upozorio je Dukić.
