Stingova djeca neće naslijediti njegovo bogatstvo: "Bio bi to oblik zlostavljanja"

Slavni pjevač Sting podržava svoju djecu, ali im ne daje neograničena sredstva.
U intervjuu za CBS Sunday Morning. 74-godišnjak se nasmijao na pitanje ostaje li pri najavi da djeci neće ostaviti svoje bogatstvo. Poručio je da je oduvijek namjeravao naučiti ih da sami pronađu svoj put u svijetu.
Sting, čije je pravo ime Gordon Matthew Thomas Sumner, objasnio je novinaru Marku Phillipsu da smatra da je govoriti djeci da "ne moraju raditi" "oblik zlostavljanja", za koji se nada da nikad neće biti kriv, piše People.
"Sva moja djeca su blagoslovljena izvanrednom radnom etikom, bilo da je to DNK toga ili sam im rekao: 'Dečki, morate raditi. Ja trošim naš novac. Plaćam vam obrazovanje. Imate cipele na nogama. Idite na posao'. To nije okrutno, mislim da u njima postoji ljubaznost i povjerenje da će sami pronaći svoj put. Moja djeca su žilava", rekao je.
Sting je prethodno spomenuo da ne želi ostaviti cijelo bogatstvo svojoj djeci u intervjuu za Mail on Sunday 2014. godine. "Svakako im ne želim ostaviti zaklade koje su im kao teški teret. Moraju raditi. Sva moja djeca to znaju i rijetko me išta traže, što stvarno poštujem i cijenim", izjavio je tada.
Dok je Sting 2014. rekao da bi pomogao svojoj djeci ako se nađu u nevolji, istaknuo je da imaju radnu etiku koja ih tjera da uspiju vlastitim zaslugama.
Bivši frontmen grupe Police bio je prethodno oženjen glumicom Frances Tomelty od 1976. do 1984., a bivši par ima dvoje djece: sina Joea Sumnera (49) i kćer Fuschiu Sumner (44). Sting se oženio Trudie Styler u kolovozu 1992. nakon 10 godina veze. Sting i Styler imaju četvero djece: Mickeyja Sumnera (42), Jakea Sumnera (40), Eliota Sumnera (35) i Giacoma Sumnera (30).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
