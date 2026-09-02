Tiger Woods bez vozačke dozvole pet godina zbog vožnje pod utjecajem

Woods je osvojio 15 velikih turnira (tzv. *major* turnira), čime zaostaje samo za Jackom Nicklausom koji ih je osvojio 18. Također je pobijedio na 82 turnira u sklopu PGA Toura, što je rekord koji dijeli sa Samom Sneadom. Rekordnih je 683 tjedna proveo na mjestu prvog igrača svijeta i jedini je igrač koji je istovremeno držao sva četiri naslova s ​​velikih turnira, što je pothvat poznat pod nazivom "Tiger Slam".