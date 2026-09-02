POSTIGAO NAGODBU
Tiger Woods bez vozačke dozvole pet godina zbog vožnje pod utjecajem
Američkom golferu Tigeru Woodsu bit će suspendirana vozačka dozvola na pet godina nakon što je postigao nagodbu u slučaju vožnje pod utjecajem opojnih sredstava.
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Peterostruki osvajač "major" turnira, koji se prvotno izjasnio da nije kriv, nazočio je ročištu na kojem je promijenio iskaz, a sudac Darren Steele objavio je da će se dvije petogodišnje suspenzije vozačke dozvole provoditi istovremeno – jedna zbog nesavjesne vožnje, a druga zbog nepažljive vožnje.
"Iznimki nema. Ako biste iz bilo kojeg razloga sjeli za upravljač, odmah biste se vratili u zatvor", rekao je Steele u sudnici.
Pedesetogodišnji Woods, kojeg se smatra najvećim golferom svoje generacije, prvotno se izjasnio da nije kriv po optužbama za vožnju pod utjecajem opojnih sredstava, nakon što je u ožujku sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj se njegovo vozilo prevrnulo.
Tada je nadležnim tijelima izjavio da je gledao u mobitel i nije primijetio da je kamion ispred njega usporio prije nego što je došlo do sudara. U nesreći nitko nije ozlijeđen.
Prema službenom izvješću o osnovanoj sumnji, Woods je u džepu imao dvije tablete hidrokodona, a policajci su primijetili da je letargičan, spor i da se "obilno znoji", dok su mu oči bile zakrvavljene i staklaste, a zjenice "iznimno proširene".
Sudac Steele odobrio je Woodsov zahtjev za putovanjem izvan Sjedinjenih Država radi liječenja u kontroliranim uvjetima, a golfer je u izjavi iz ožujka naveo da se povlači kako bi potražio liječničku pomoć i posvetio se svom zdravlju.
Woods je osvojio 15 velikih turnira (tzv. *major* turnira), čime zaostaje samo za Jackom Nicklausom koji ih je osvojio 18. Također je pobijedio na 82 turnira u sklopu PGA Toura, što je rekord koji dijeli sa Samom Sneadom. Rekordnih je 683 tjedna proveo na mjestu prvog igrača svijeta i jedini je igrač koji je istovremeno držao sva četiri naslova s velikih turnira, što je pothvat poznat pod nazivom "Tiger Slam".
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