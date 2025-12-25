Oglas

U ZNAK PROTESTA

Božićni jazz koncert u Kennedyjevu centru otkazan nakon dodavanja Trumpova imena

author
Hina
|
25. pro. 2025. 11:24
Trump Kennedy
Getty Images via AFP / HEATHER DIEHL

Planirani božićni jazz koncert u Kennedyjevu centru otkazan je, a domaćin tradicionalnoga godišnjeg koncerta pripisuje odluku dodavanju imena republikanskog američkog predsjednika Donalda Trumpa instituciji u Washingtonu.

Upravni odbor Kennedyjeva centra, koji je predsjednik popunio saveznicima tijekom opsežnog preuzimanja ranije ove godine, prošli je tjedan odlučio dodati Trumpovo ime instituciji, užasnuvši demokrate i postavljajući pitanja o zakonitosti promjene imena institucije kojim se odavala počast ubijenom američkom predjsedniku.

Upravni odbor glasao je za preimenovanje vašingtonske znamenitosti u Memorijalni centar za izvedbene umjetnosti Donald J. Trump i John F. Kennedy, ili skraćeno Trump Kennedy Center.

"Božićni jazz Jam (Otkazan)", objavljeno je na internetskoj stranici institucije u srijedu navečer.

"Odlučio sam otkazati naš božićni jazz jam u Kennedy Centru kada sam prošlog petka vidio promjenu imena", rekao je voditelj koncerta, glazbenik Chuck Redd.

CNN je izvijestio da Redd, bubnjar i vibrafonist koji vodi ovaj koncert od 2006., trenutno ne planira promijeniti termin izvedbe.

Trump želi ostaviti svoj pečat na Washingtonu i svoje ime na zgradama.

Njegovi kritičari kažu da je pokušao kompromitirati tradicionalne američke institucije postavljanjem lojalista i prijetnjama financiranjem.

Trump tvrdi da se bori protiv onoga što naziva liberalnom pristranošću tih institucija.

Trump je smijenio članove odbora koje je imenovao tadašnji predsjednik Joe Biden, preuzeo mjesto predsjednika i postavio Richarda Grenella, dugogodišnjeg saveznika i bivšeg veleposlanika u Njemačkoj, za predsjednika centra.

