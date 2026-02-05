VIDEO / Kekin: Napisat ću navijačku pjesmu. Premijera za Premijera - u ponedjeljak

"Naravno da sam svjestan da to nikada neće biti pjesma za doček ni zlatnih, ni srebrnih, ni brončanih. To mjesto je rezervirano", poručio je Mile Kekin
Glazbenik te nekadašnji pjevač rock skupine Hladno pivo Mile Kekin odgovorio je na riječi hrvatskog premijera koji je ironično komentirao njegovu glazbu.
Podsjetimo, predsjednik Plenković se početkom tjedna osvrnuo se na glazbu koja motivira sportaše.
Tom je prilikom, u šaljivom tonu, izjavio kako reprezentativci često slušaju pjesme Mile Kekina (supruga članice stranke Možemo), nakon čega, kako je rekao, “lete po terenu”.
Evo odgovora Mile Kekina:
“Poštovani, nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu. Ja doista nemam pjesmu za nabrijavanje sportaša i herojske dočeke. Zato sam njegov komentar odlučio shvatiti ne kao kritiku, nego kao izazov da napišem pravu, pravcatu navijačku himnu. Naravno da sam svjestan da to nikada neće biti pjesma za doček ni zlatnih, ni srebrnih, ni brončanih. To mjesto je rezervirano.
Zato se skromno nudim svim sportašima koji na natjecanju osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto. Ispod toga ne idem, zbog sebe, ali i zbog sportaša kojima bi netko zlonamjeran mogao zaželjeti: “Dabog da vam Mile na dočeku svirao.”
Navijačka pjesma zaslužuje i navijački spot koji ćete premijerno moći pogledati na mom YouTube kanalu u ponedjeljak točno u podne. Nadam se da će se svidjeti svim našim ljudima u zemlji i dijaspori. Ugodan vikend”, poručio je Mile Kekin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
