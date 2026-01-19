Stručnjak za štednju otkrio kojih šest stvari ne bi napravio u 2026. godini

Kamatne stope mogu se mijenjati toliko brzo da ih je teško pratiti, ali zanemarivanje štednje može vas skupo stajati. To je osobito točno kod oročenih štednih računa s fiksnom kamatnom stopom. Ako banci ili štedionici ne kažete što želite da se dogodi s novcem kada oročenje istekne, sredstva vam mogu automatski biti prebačena na račun s nižim prinosom ili račun s otkaznim rokom, ili vraćena na tekući račun, gdje donose malo ili nimalo kamate. Neke kamatne stope uključuju i privremene bonuse koji istječu nakon nekoliko mjeseci.