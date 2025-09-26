Pod hitno izbrišite ove tri aplikacije s mobitela: Potajno vas špijuniraju

Iako je razumljivo da ovakve aplikacije trebaju pristupiti vašoj lokaciji kako bi pružile točne informacije, neke od njih prikupljaju i dodatne podatke poput imena, adrese e-pošte ili čak poštanske adrese. Stručnjaci savjetuju oprez pri korištenju ovakvih aplikacija te preporučuju provjeru lokalne vremenske prognoze putem pouzdanih izvora.