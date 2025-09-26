Oglas

STRUČNJACI UPOZORAVAJU

Pod hitno izbrišite ove tri aplikacije s mobitela: Potajno vas špijuniraju

N1 Info
26. ruj. 2025. 08:47
Aplikacije
Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju korisnike pametnih telefona na tri aplikacije koje, iako djeluju bezopasno, prikupljaju osobne podatke bez znanja korisnika.

Ove aplikacije često se predstavljaju kao korisni alati, ali u pozadini mogu prikupljati osjetljive informacije, prenosi Večernji.

Stručnjaci preporučuju korisnicima da pažljivo pregledaju dozvole koje aplikacije zahtijevaju prilikom instalacije te da preuzimaju aplikacije isključivo iz pouzdanih izvora. Također, redovito ažuriranje aplikacija i operativnog sustava može smanjiti rizik od neovlaštenog prikupljanja podataka.

Aplikacije za svjetiljku (Flashlight Apps)

Iako većina pametnih telefona dolazi s ugrađenom funkcijom svjetiljke, dodatne aplikacije za ovu svrhu mogu zahtijevati nepotrebne dozvole, poput pristupa kontaktima ili lokaciji. Prema izvješću Wireda, neke od ovih aplikacija postoje radi prikupljanja osobnih podataka korisnika.

Aplikacije za vremensku prognozu

Iako je razumljivo da ovakve aplikacije trebaju pristupiti vašoj lokaciji kako bi pružile točne informacije, neke od njih prikupljaju i dodatne podatke poput imena, adrese e-pošte ili čak poštanske adrese. Stručnjaci savjetuju oprez pri korištenju ovakvih aplikacija te preporučuju provjeru lokalne vremenske prognoze putem pouzdanih izvora.

Popularne igre

Neke popularne igre, poput "Angry Birds", mogu prikupljati osobne podatke korisnika i dijeliti ih s trećim stranama. Prema izvješćima, čak su i obavještajne agencije poput NSA hakirale baze podataka ovakvih igara zbog velike količine prikupljenih informacija.

Teme
Dozvole aplikacija Prikupljanje podataka Sigurnost mobitela android hakeri smartphone

