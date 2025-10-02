Zašto se kaže "flotila", a ne "flota"?

Riječ "flotila" dolazi od španjolskog "flotill"a, što je umanjenica riječi "flota"". Sam pojam vuče podrijetlo iz staronorveškog "floti" i staroengleskog "flota", što je značilo "brod" ili "flota". Zanimljivo je da je engleski glagol "to float" ili "plutati" zapravo daleki srodnik ovih riječi, navodi se u rječniku Merriam-Webster.