ZNAČENJE POJMA

Zašto se kaže "flotila", a ne "flota"?

N1 Info
02. lis. 2025. 08:20
AFP / ELEFTHERIOS ELIS

U izvještajima o humanitarnim misijama prema Gazi često se koristi pojam "flotila", a ne "flota". Postoji objašnjenje za to...

Iako srodne, pojmovi imaju različito značenje i podrijetlo.

Riječ "flotila" dolazi od španjolskog "flotill"a, što je umanjenica riječi "flota"". Sam pojam vuče podrijetlo iz staronorveškog "floti" i staroengleskog "flota", što je značilo "brod" ili "flota". Zanimljivo je da je engleski glagol "to float" ili "plutati" zapravo daleki srodnik ovih riječi, navodi se u rječniku Merriam-Webster.

U hrvatskom jeziku flota označava veliku i organiziranu skupinu brodova, najčešće vojnih ili trgovačkih. Suprotno tome, flotila označava manju skupinu brodova - često civilnih, humanitarnih ili inicijativnih, stoji u Hrvatskoj enciklopediji.

No, u engleskom jeziku riječ "flotilla" tijekom vremena poprimila je i šire značenje. Osim na brodove, može se odnositi i na "velik broj nečega", često u šaljivom kontekstu. Primjerice, "a flotilla of rather mature-looking male models" ili "flotila prilično zrelih muških modela", kako je objasnio The New Republic.

Upravo zbog tih razlika, kada se govori o međunarodnim humanitarnim brodskim misijama, koristi se izraz "flotila" - jer se ne radi o vojnoj ili trgovačkoj floti, nego o manjoj, civilnoj skupini brodova okupljenih u zajedničkoj akciji.

Sve o flotili za Gazu pratite iz minute u minutu OVDJE.

Teme
flota flotila gaza izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
