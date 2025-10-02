Zašto se kaže "flotila", a ne "flota"?

U izvještajima o humanitarnim misijama prema Gazi često se koristi pojam "flotila", a ne "flota". Postoji objašnjenje za to...
Iako srodne, pojmovi imaju različito značenje i podrijetlo.
Riječ "flotila" dolazi od španjolskog "flotill"a, što je umanjenica riječi "flota"". Sam pojam vuče podrijetlo iz staronorveškog "floti" i staroengleskog "flota", što je značilo "brod" ili "flota". Zanimljivo je da je engleski glagol "to float" ili "plutati" zapravo daleki srodnik ovih riječi, navodi se u rječniku Merriam-Webster.
U hrvatskom jeziku flota označava veliku i organiziranu skupinu brodova, najčešće vojnih ili trgovačkih. Suprotno tome, flotila označava manju skupinu brodova - često civilnih, humanitarnih ili inicijativnih, stoji u Hrvatskoj enciklopediji.
No, u engleskom jeziku riječ "flotilla" tijekom vremena poprimila je i šire značenje. Osim na brodove, može se odnositi i na "velik broj nečega", često u šaljivom kontekstu. Primjerice, "a flotilla of rather mature-looking male models" ili "flotila prilično zrelih muških modela", kako je objasnio The New Republic.
Upravo zbog tih razlika, kada se govori o međunarodnim humanitarnim brodskim misijama, koristi se izraz "flotila" - jer se ne radi o vojnoj ili trgovačkoj floti, nego o manjoj, civilnoj skupini brodova okupljenih u zajedničkoj akciji.
