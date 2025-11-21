Riječ je o propustu nazvanom "Type Confusion in V8", koji pogađa V8 JavaScript komponentu u Chromeu. Iako Google zasad ne iznosi detalje konkretnih napada, ovakve ranjivosti tipično omogućuju napadačima da destabiliziraju sustav, izvrše svoj kod, dođu do osjetljivih podataka ili na računalo instaliraju zlonamjerni softver. Često se kombiniraju i s drugim propustima kako bi se dobila početna točka ulaza u uređaj ili cijelu mrežu.