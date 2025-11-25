Google uvodi promjene: Objavili su što će se dogoditi do ožujka 2026.godine

Gemini se opisuje kao napredniji i svestraniji asistent u odnosu na svog prethodnika. Sposoban je razumjeti iste glasovne naredbe kao Google Assistant, ali nudi mnogo više opcija. Na primjer, Gemini je kontekstualno svjesniji, što znači da može bolje razumjeti vaše potrebe i reagirati na temelju trenutne situacije. Osim toga, Gemini je dizajniran da se bolje integrira s različitim aplikacijama i uređajima, što korisnicima omogućava lakšu interakciju i personalizirano iskustvo.