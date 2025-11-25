što se mijenja?
Google uvodi promjene: Objavili su što će se dogoditi do ožujka 2026.godine
Google će potpuno zamijeniti Google Assistant s novim AI asistentom Gemini do ožujka 2026. godine. Gemini je već dostupan na svim Android uređajima. Novi asistent nudi naprednije funkcije poput bolje kontekstualne svijesti i lakše integracije s aplikacijama, čime korisnicima pruža personaliziranije iskustvo.
Google je najavio da će svoj dugogodišnji virtualni pomoćnik, Google Assistant, potpuno zamijeniti novim AI asistentom – Gemini. Prema informacijama koje je tvrtka objavila, Google Assistant bit će dostupan samo do ožujka 2026. godine, nakon čega će Gemini postati jedini virtualni asistent na Android uređajima, piše Fenix magazin.
Gemini preuzima ulogu Google Assistanta
Novi Googleov AI asistent, Gemini, već je prisutan na svim Android uređajima, uključujući pametne telefone, tablete, pa čak i u vozilima. Gemini je postupno zamijenio Google Assistant, koji je bio prisutan na tržištu gotovo devet godina. Prema informacijama koje je tvrtka podijelila u svom službenom dokumentu, Gemini je sada postavljen kao standardni asistent na svim uređajima s novim verzijama Androida.
Što donosi Gemini?
Gemini se opisuje kao napredniji i svestraniji asistent u odnosu na svog prethodnika. Sposoban je razumjeti iste glasovne naredbe kao Google Assistant, ali nudi mnogo više opcija. Na primjer, Gemini je kontekstualno svjesniji, što znači da može bolje razumjeti vaše potrebe i reagirati na temelju trenutne situacije. Osim toga, Gemini je dizajniran da se bolje integrira s različitim aplikacijama i uređajima, što korisnicima omogućava lakšu interakciju i personalizirano iskustvo.
Google Maps: Gemini kao digitalni suputnik
Za korisnike Google Mapsa, Gemini će postati „digitalni suputnik“, čineći navigaciju još jednostavnijom i interaktivnijom. Ovaj AI asistent ne samo da će vam davati upute, već će biti u mogućnosti i razumjeti vašu prirodnu, razgovornu interakciju, što olakšava korištenje usluge.
Korisničko iskustvo – što se mijenja?
Iako će se Google Assistant u potpunosti zamijeniti Geminiem, za korisnike će prijelaz biti gotovo neprimjetan. Na uređajima koji koriste najnovije verzije Android operativnog sustava, Gemini će biti postavljen kao zadani asistent. Ipak, prema informacijama iz IT magazina Heise Online, korisnici će još uvijek imati mogućnost odabrati između Gemini-a i starog Google Assistanta do trenutka kada se funkcija potpuno ukine 2026. godine.
Za Google, ovo je značajan korak u evoluciji njihovih AI tehnologija. Gemini obećava napredniju, inteligentniju i intuitivniju uslugu koja će zamijeniti dugogodišnjeg Google Assistanta. S obzirom na njegovu svestranost i bolje razumijevanje korisničkih potreba, Gemini će zasigurno postati ključni dio svakodnevnog života korisnika Android uređaja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
