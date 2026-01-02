INFOGRAFIKA/ Evo što se najviše pretraživalo na Googleu u 2025. godini

Pixabay

Infografika prikazuje globalne Google trendove pretraživanja u 2025., s naglaskom na dominaciju pojma Gemini i velik interes za kriket utakmice poput India vs England i India vs Australia.

Posebno su izdvojene teme vezane uz atentat na Charlieja Kirka, izbor novog pape, popularne filmove poput Anore i Supermana.

Kada je riječ o sportašima, najviše se istaknuo boksač Terence Crawford, koji prednjači po broju globalnih pretraživanja.

Trendovi obuhvaćaju i druga područja javnog života i popularne kulture, uključujući najtraženije osobe, preminule javne osobe, glumce, podcaste, TV serije, sportske momčadi i ostale sadržaje koji su obilježili digitalni prostor u 2025. godini.

Marko Picek/PIXSELL