INFOGRAFIKA/ Evo što se najviše pretraživalo na Googleu u 2025. godini

Infografika prikazuje globalne Google trendove pretraživanja u 2025., s naglaskom na dominaciju pojma Gemini i velik interes za kriket utakmice poput India vs England i India vs Australia.
Oglas
Posebno su izdvojene teme vezane uz atentat na Charlieja Kirka, izbor novog pape, popularne filmove poput Anore i Supermana.
Kada je riječ o sportašima, najviše se istaknuo boksač Terence Crawford, koji prednjači po broju globalnih pretraživanja.
Trendovi obuhvaćaju i druga područja javnog života i popularne kulture, uključujući najtraženije osobe, preminule javne osobe, glumce, podcaste, TV serije, sportske momčadi i ostale sadržaje koji su obilježili digitalni prostor u 2025. godini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas