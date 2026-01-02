Oglas

GLOBALNI TRENDOVI

INFOGRAFIKA/ Evo što se najviše pretraživalo na Googleu u 2025. godini

author
N1 Info
|
02. sij. 2026. 09:07
google tražilica
Pixabay

Infografika prikazuje globalne Google trendove pretraživanja u 2025., s naglaskom na dominaciju pojma Gemini i velik interes za kriket utakmice poput India vs England i India vs Australia.

Oglas

Posebno su izdvojene teme vezane uz atentat na Charlieja Kirka, izbor novog pape, popularne filmove poput Anore i Supermana.

Kada je riječ o sportašima, najviše se istaknuo boksač Terence Crawford, koji prednjači po broju globalnih pretraživanja.

Trendovi obuhvaćaju i druga područja javnog života i popularne kulture, uključujući najtraženije osobe, preminule javne osobe, glumce, podcaste, TV serije, sportske momčadi i ostale sadržaje koji su obilježili digitalni prostor u 2025. godini.

PXL_020126_144140062.jpg
Marko Picek/PIXSELL
Teme
Google trendovi google pretraživanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ