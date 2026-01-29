JEDNOSTAVAN SAVJET
Mislite da vas partner špijunira i čita vaše razgovore na WhatsAppu? Evo kako provjeriti
S porastom internetskih prijevara i kibernetičkih napada, građani su sve zabrinutiji zbog hakera koji bi mogli doći do podataka pohranjenih u različitim aplikacijama na mobilnim uređajima.
Naime, moguće je da netko neprimjetno klonira vaš račun na svojem elektroničkom uređaju i čita svaku poruku koju primite ili pošaljete. WhatsApp ima opciju „Povezani uređaji“, koja omogućuje slanje i primanje poruka putem računala ili tableta uz korištenje istog računa.
WhatsApp se može povezati i s drugim mobilnim telefonom, pod uvjetom da aplikacija na tom uređaju prethodno nije bila instalirana. To znači da je osobi koja ima fizički pristup vašem telefonu potrebno svega minutu ili dvije da skeniranjem QR koda poveže vaš račun sa svojim uređajem, a zatim obriše obavijesti na vašem telefonu kako vi to ne biste primijetili, prenosi Nova.rs.
Srećom, jednako je jednostavno provjeriti špijunira li vas netko na ovaj način. U WhatsApp aplikaciji potrebno je otići u Postavke i odabrati opciju „Povezani uređaji“.
Tamo će biti prikazan popis svih uređaja koji su povezani s vašim računom. Ako primijetite neki uređaj koji vam nije poznat, odmah se odjavite s njega. Sličnu provjeru možete napraviti i u drugim aplikacijama za razmjenu poruka.
Osim toga, WhatsApp uvodi i opciju „Zaključani razgovori“, koja omogućuje postavljanje dodatne lozinke kao još jednog sloja sigurnosti. Ova funkcija štiti odabrane razgovore u posebnoj mapi, ako vam je takva zaštita potrebna. Iz tvrtke također naglašavaju da se prilikom povezivanja novog uređaja ne sinkronizira cjelokupna povijest razgovora, već da količina prenesenih poruka ovisi o više čimbenika, poput vrste uređaja, dostupne memorije i kvalitete internetske veze.
