Mislite da vas partner špijunira i čita vaše razgovore na WhatsAppu? Evo kako provjeriti

WhatsApp se može povezati i s drugim mobilnim telefonom, pod uvjetom da aplikacija na tom uređaju prethodno nije bila instalirana. To znači da je osobi koja ima fizički pristup vašem telefonu potrebno svega minutu ili dvije da skeniranjem QR koda poveže vaš račun sa svojim uređajem, a zatim obriše obavijesti na vašem telefonu kako vi to ne biste primijetili, prenosi Nova.rs.