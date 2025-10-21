Oglas

GOMILANJE PORUKA

WhatsApp uvodi novo ograničenje: Aplikacija će vas blokirati ako napravite ovo

N1 Info
N1 Info
|
21. lis. 2025. 08:55
whatsapp-ge2ea0de4e_1920
Pixabay / Ilustracija

WhatsApp pokušava riješiti problem spama na svojoj platformi ograničavanjem broja poruka koje pojedini korisnici i tvrtke mogu poslati nepoznatim osobama bez da dobiju odgovor.

Iako je aplikacija započela kao jednostavan način slanja poruka osobnim kontaktima, s vremenom je postala složenija — s grupama, zajednicama i poslovnim porukama. S tim promjenama, ljudi sada primaju više poruka nego ikad prije, pa je teško sve ih pratiti.

Sve poruke koje korisnici i tvrtke šalju drugima računat će se u ovaj novi mjesečni limit, osim ako ne dobiju odgovor. Na primjer, ako nekoga upoznate na konferenciji i pošaljete tri poruke, to će se računati u ograničenje, piše TechCrunch.

WhatsApp još nije objavio koliki će točno biti taj limit, jer trenutno testira različite granice.

Međutim, kada se tvrtka ili pojedinac približe ograničenju, aplikacija će im prikazati upozorenje putem skočnog prozora s brojem poslanih poruka, kako bi izbjegli blokadu slanja.

Tvrtka je za TechCrunch izjavila da će ovo testiranje biti aktivno u više zemalja u nadolazećim tjednima. Također su naveli da prosječni korisnici obično neće dosegnuti limit i da njihovo iskustvo slanja poruka neće biti pogođeno. Umjesto toga, kontrola je osmišljena kako bi bila učinkovita protiv osoba i tvrtki koje masovno šalju poruke i spammaju korisnike.

Teme
WhatsApp poruke

