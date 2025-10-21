WhatsApp uvodi novo ograničenje: Aplikacija će vas blokirati ako napravite ovo

Tvrtka je za TechCrunch izjavila da će ovo testiranje biti aktivno u više zemalja u nadolazećim tjednima. Također su naveli da prosječni korisnici obično neće dosegnuti limit i da njihovo iskustvo slanja poruka neće biti pogođeno. Umjesto toga, kontrola je osmišljena kako bi bila učinkovita protiv osoba i tvrtki koje masovno šalju poruke i spammaju korisnike.